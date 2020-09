nVidia koupila Arm Holdings

Před několika týdny nazpátek jste se na našem magazínu mohli dočíst o tom, že má japonská nadnárodní společnost SoftBank v plánu prodat svou firmu Arm Holdings, kterou v roce 2016 odkoupila za 31 miliard dolarů. S Arm Holdings byly doopravdy veliké plány – čipy s vlastním řešením se měly objevit v nespočtu zařízeních a SoftBank rozhodně neměla v plánu Arm Holdings nechat jen tak napospas. Bohužel, osud Arm Holdings byl přesně opačný – SoftBank na něm za několik let prakticky nic nevydělal a právě před několika týdny se začaly hojně objevovat informace o možném prodeji.

Pokud jste tuto situaci alespoň trošku sledovali, tak jistě víte o spekulacích, které hovořily o tom, že byl měl Arm Holdings odkoupit Apple. Ze začátku to tak nějak dávalo smysl – jablečná společnost se totiž v té době připravovala na představení svých vlastních ARM čipů Apple Silicon a akvizice Arm Holding by jí mohla svým způsobem pomoci. Apple však později uvedl, že o odkoupení Arm Holdings rozhodně zájem nemá, a tak byly všechny spekulace smeteny ze stolu. Pak se ale do hry připojila společnost nVidia, která se stará o výrobu světoznámých grafických karet. Už už to vypadalo, že nVidia z možné akvizice vycouvala, jelikož po dobu několika dlouhých dní bylo ohledně této situace ticho po pěšině. Ukázalo se však, že během celého tohoto ticha měla nVidia nejspíše plné ruce papírování, jelikož se pro akvizici Arm Holdings doopravdy rozhodla.

Společnost nVidia provedla akvizici Arm Holdings dohromady za 40 miliard dolarů. Tato akvizice samozřejmě svým způsobem poznamenala i samotný Apple. Ten totiž licencuje technologii od Arm Holdings pro své procesory řady A, které v současné době využívá v iPhonech, iPadech a dalších. Později se však tyto čipy objeví v rámci Apple Silicon také v zařízeních Mac a MacBook. Dobrou zprávou ale je, že výkonný ředitel nVidie, Jensen Huang, uvedl, že nemá v plánu provést nějaká rozhodnutí, která by zapříčinila „útěk“ současných zákazníků. Apple a nVidia má již po dobu několika let vcelku křehké obchodní vztahy, tudíž je pro Apple rozhodně skvělé tuto zprávu slyšet. Vůbec poprvé se technologie Arm u jablečných zařízeních začala objevovat v roce 2006 v iPhonu. Na úplný závěr ještě podotýkáme, že nedošlo ke kompletní akvizici – nVidia momentálně vlastní 90% část Arm Holdings, SoftBank poté zbylých 10 %.