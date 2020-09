Zahraniční prodejci se připravují na zítřejší Apple Event, počítají i s představením iPhonů 12

Zítřejší Apple Event nemotá hlavu jen fanouškům Applu či médiím, ale také prakticky všem prodejcům elektroniky. Zatímco v minulých letech bylo totiž to, co Apple na své Keynote představí víceméně jasné, letos tomu tak vůbec není. Možných produktů, které by si mohly zítra odbýt svou premiéru, je totiž více než dost. A podle uniklé grafiky amerického obchodního řetězce Target se stále počítá i s iPhony 12.

Zítřejší představení iPhonů 12 sice celá řada zdrojů zpochybňuje a tvrdí, že tyto telefony svět spatří až v říjnu, prodejci v čele s Targetem si však tak jistí těmito tvrzeními nejsou. Vyplývá to minimálně z uniklé grafiky získané portálem 9to5mac, která je připravena pro implementaci “dvanáctek” spolu s Apple Watch Series 6. Zatímco však u hodinek je nutné jen změnit jejich cenu, jelikož se o nich již nyní ví skutečně mnoho včetně toho, že po designové stránce se oproti modelům Series 4 a 5 měnit nemají, sekce určená pro iPhony je nutná překopat celá.

Zdroj: 9to5mac

Přípravy prodejců sice nemusí vypadat na první pohled tak úplně zajímavě, faktem však je, že je pravdou pravý opak. Obecně totiž platí, že zdroje větších prodejních řetězců mají informace o blížících se produktech vždy relativně s předstihem a to jak od svých zdrojů, tak mnohdy i od samotného výrobce. Přípravy reklamních kampaní jsou pak díky tomu pro ně o poznání jednodušší. Na Targetu, který se mezi velké prodejce bezesporu řadí, je však jasně patrné, že tato zaběhlá pravidla letos zkrátka neplatí a i on je přes svou velikost ve stejné nejistotě jako zbytek světa v čele s námi i vámi.