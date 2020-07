Společnost Arm Holdings bude na prodej. Apple by o ni mohl mít zájem

Ještě před několika měsíci nebylo jisté, kdy se má konkrétně Apple rozhodnout pro započetí přechodu na vlastní ARM procesory u svých jablečných počítačů. Na konferenci WWDC20, která proběhla před několika týdny, jsme se však kromě představení nových operačních systémů dočkali také představení vlastních ARM procesorů od Applu, které dostaly název Apple Silicon. Nyní už víme, že by měl přechod Apple dokonat do dvou let. Co se týče počítačů s procesory od Intelu, tak ty budou po dokončení přechodu i nadále po dobu několika let dostupné po boku zařízení s ARM procesory. V tomto článku se společně podíváme na poslední informace, které se týkají společnosti Arm Holdings, jenž například poskytuje licenci k A-series procesorům od Applu.

V roce 2016 byla britská společnost Arm Holdings odkoupena japonskou společností SoftBank, a to za 32 miliard dolarů. Podle posledních dostupných informací se však SoftBank chystá prodat svá aktiva, a to až v hodnotě 41 miliard dolarů. Již v minulosti společnost SoftBank naznačila, že by někdy v budoucnu mohla vrátit procesory ARM na veřejný trh. Jakmile společnost tuto informaci prohlásila, tak na ni začaly ostatní společnosti naléhat, aby došlo k urychlení celého procesoru. Ve společnosti však došlo k výrazným změnám a SoftBank nyní uvádí, že plánuje prodat svá aktiva až v hodnotách 41 miliard dolarů, a to kvůli posílení svého vlastního portfolia a odkoupení vlastních akcií.

Masayoshi Son, ředitel společnosti SoftBank, byl z akvizice společnosti Arm Holdings z počátku nadšený. Viděl v ARM procesorech potenciál, a to díky stále se rozšiřujícímu Internetu věcí (IoT), potažmo díky produktům, které s IoT pracují. Právě v těchto zařízeních by se totiž procesory z Arm Holdings mohly objevit, opak se ale stal pravdou a prodeje společně se ziskem společnosti Arm Holdings jsou od akvizice prakticky stejné a nedošlo k žádnému výraznému růstu. Kalifornský gigant začal licencovat technologii od Arm Holdings v roce 2006, a to pro iPhone. Procesory A-series se momentálně nachází v iPhonech a iPadech, stejně jako například v HomePodu či Apple TV. Pokud se společnost SoftBank rozhodne a Arm Holdings prodá, tak to na Apple bude mít minimální vliv – dost možná by navíc mohlo dojít k odkoupení této společnosti samotným Applem.