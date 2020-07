Grafický výkon Maců s ARM bere dech, překonává i dedikované grafické karty

Zpráva o přechodu na vlastní čipy Apple Silicon na bázi architektury ARM byla překvapením snad i pro ty největší spekulanty. Jablečná společnost tento zásadní krok oznámila na letošní úvodní Keynote k WWDC a vysloužila si tím nejen potlesk ze strany fanoušků a investorů, ale také obdiv od konkurence. Konec konců, po 14 letech se jedná takřka o největší přelom v hardwarové kapacitě nových Maců. Navíc se tímto rozhodnutím Apple definitivně vzdává závislosti na Intelu a svými procesory mu může pěkně zatopit pod kotlem. Kromě podrobností o samotné architektuře čipů jsme ale se ale dočkali i detailnějších informací o grafickém výkonu, který se díky speciální nové technologii hravě vyrovná drahým grafickým kartám.

Aby Apple náležitě vyzdvihl výhody architektury ARM a zejména čipů Apple Silicon, připravil si na Keynote exkluzivní ukázku zachycující hraní Shadow of the Tomb Raider, tedy poměrně náročné hry, na Macu disponujícím novým jablečným procesorem. Řadu fanoušků i odborníků však překvapila plynulost a především počet snímků za sekundu na vysoké detaily, který se bez námahy vyrovnal i o poznání dražší konkurenci. Na vysvětlení celého konceptu jsme nemuseli čekat dlouho, vývojáři totiž odhalili fungování grafického jádra, které si bere to nejlepší z frameworku Metal. Ten umožňuje naplno využít grafickou kapacitu a pomocí technologie Tile Based Deferred Rendering, tedy TBDR, předá velkou část výpočetního výkonu právě procesoru.

Na rozdíl od Mode Renderingu, tedy způsobu vykreslování, které bylo oblíbené zejména u starších Maců, se tak jedná o poměrně příznivou evoluci. Ačkoliv není TBDR žádnou novinkou na poli videoher a náročnějších výpočetních procesů, dosavadní využití bylo spíše omezené. Vývojáři her totiž spoléhali více méně pouze na externí dedikovanou grafickou kartu, která se starala o veškerý výkon, a nebyl tak důvod zbytečně zatěžovat procesor. V případě Apple Silicon se ale společnost rozhodla vsadit na integrované grafické jádro, které intenzivně pracuje s výkonem procesoru a dokáže ho zužitkovat ve svůj prospěch. Místo vykreslování celé scenérie ve hře tak čip rozčlení obraz na několik segmentů a úseků, které zpracovává samostatně.

Díky tomu je možné dosáhnout rychlejšího vykreslování bez poklesu výkonu. Dedikované grafické karty ale naopak spoléhají na jednotné zpracování, které tkví ve vykreslení celé scény najednou. To je však často neefektivní a zbytečně náročné. Zda se tedy v případě nových Maců disponujících procesory Apple Silicon dočkáme externích grafických karet je zatím záhadou. Jisté však je, že grafiky třetích stran nebudou fungovat, a na AMD Radeon Pro tak můžeme bohužel rychle zapomenout.