Apple vyvinul pro své zaměstnance speciální obličejové masky na ochranu před koronavirem

Pandemie koronaviru je ve světě neustále tématem číslo jedna a jak se zdá, jen tak nehodlá ze své pozice ustoupit. Když se v tomto roce prvně zavíraly Apple Story a řada zaměstnanců přesedlala na Home Office, Apple několikrát ve svých tiskových zprávách zopakoval, že zdraví zaměstnanců je u něj na prvním místě. Obyčejná fráze, řeknete si. Apple ale svým slovům dostál, pro zaměstnance vyvinul vlastní masky, jež by měly pomoct v možném šíření Covid-19.

Už v minulosti jsme mohli vidět, jak společnost dává lidem návody k vyrobení si vlastní masky. Apple Face Mask je ovšem „jiná liga“. Tuto masku vyvinuly společnosti Engineering a Industrial Design, kteří pracují i na zařízeních jako iPhone a iPad. Obličejová maska se skládá ze tří vrstev pro filtrování příchozích a odchozích částic. Dobrou zprávou je, že zaměstnanci mohou tuto masku omýt, a použít ji až pětkrát. Face Mask vypadá opradu hezky, nabízí velké kryty a nastavitelné struny kolem uší. Vývojové týmy tvrdí, že pečlivě a dlouho hledaly vhodné materiály pro správné filtrování vzduchu.

Fotogalerie Apple Clear Mask Apple Clear Mask Apple Face Mask Apple Face Mask Vstoupit do galerie

Druhá maska, nesoucí jméno Clear Mask, je posvěcena přímo od FDA (The Food and Drug Administration). Maska je průhledná, takže ukazuje celý obličej, což je děláno hlavně pro nedoslýchavé, kteří mohou lépe porozumět tomu, co nositel masky říká. Apple za tímto účelem spolupracoval s washingtonskou Gellaudet University, která se specializuje na vzdělávání neslyšících a nedoslýchavých studentů. Na obě masky se můžete podívat ve výše umístěné galerii.