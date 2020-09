Není 5G jako 5G. Poznejte rozdíly mezi mmWave a Sub-6GHz

Všechny iPhony 12, kterých se dočkáme již za několik týdnů, budou disponovat 5G čipem od Qualcommu. Je ale nutné podotknout, že není 5G jako 5G – existuje superrychlá síť mmWave a rozšířenější síť Sub-6GHz. Před několika dny se objevily různé spekulace o tom, jaké spektra 5G sítě budou chystané iPhony 12 podporovat. Podle dostupných informací to vypadá, že nejrychlejší 5G mmWave síť bude k dispozici pouze pro vrcholný iPhone 12 Pro (Max), popřípadě pouze pro 6.7″ variantu. Levnější a „klasické“ iPhony 12 bez dalších přívlastků by tak měly být schopné provozovat pouze pomalejší, avšak rozšířenější Sub-6GHz 5G síť. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jaké jsou mezi mmWave a Sub-6GHz rozdíly.

Co je to vlastně 5G?

Ještě před tím, než se vrhneme do popsání rozdílů mezi mmWave a Sub-6GHz, tak si pojďme říct, co to vlastně vůbec je ta 5G síť. Jedná se o moderního nástupce 4G LTE sítě, ke které se společně můžeme připojit již od roku 2010. Konkrétně existují dvě „verze“ 5G sítí, a to již zmíněné mmWave a Sub-6GHz. Když různí lidé či výzkumníci mluví o převratných rychlostech 5G sítě, tak mluví především o mmWave a nikoliv o Sub-6GHz. Pravdou ale je, že na mmWave dosáhne jen hrstka uživatelů, zatímco Sub-6GHz bude k dispozici prakticky pro všechny uživatele, kteří budou v dosahu 5G sítě. Chytré telefony a ostatní zařízení přenáší zvuk a data vzduchem prostřednictvím elektromagnetických radiových frekvencí. Tyto frekvence jsou poté rozdělené do určitých pásem. Některé pásma mají větší kapacitu, než ta jiná, což znamená, že dokáží přenášet data rychleji – a to je případ právě mmWave.

mmWave vs. Sub-6GHz

mmWave pracuje na rádiových pásmech od 24 GHz až po 40 GHz, kdežto Sub-6GHz pracuje na frekvencích 6 GHz a menších. Pásma s nízkou frekvencí se nachází pod 1 GHz, střední pásma se pohybují od 3.4 GHz po 6 GHz, což je tedy Sub-6GHz. Jak už jsem zmínil výše, tak je síť mmWave superrychlá, na druhou stranu se k ní ale můžete připojit jen v bezprostřední blízkosti k vysílači, uvádí se maximálně jeden blok. Takové vysílače jsou (a budou) umístěny především na velmi frekventovaných místech, jako jsou například rušné ulice, letiště, nádraží a další. Nutno podotknout, že signálu mmWave vadí jakékoliv překážky, tedy například dveře, okna, stromy, zdi a prakticky úplně vše, co mu stojí v cestě. Pro větší pokrytí mmWave je tedy nutné postavit o mnoho více vysílacích věží, z čehož plyne o mnoho větší celková cena pro operátory. Postupem času bychom se ale měli dočkat „vylepšení“ mmWave, tudíž se zmíněných omezení dost možná alespoň lehce zbavíme. V následujících letech poté 5G síť ještě zcela jistě zrychlí, a to jak v případě mmWave, tak Sub-6GHz – v případě 4G LTE došlo také během 10 let k výrazným změnám k lepšímu.

5G vysílače:

Rychlost připojení

Určitě vás v tomto případě zajímají konkrétní čísla, tedy jakou rychlostí budou uživatelé připojení k 5G schopni brouzdat po internetu. mmWave má teoretickou rychlost cca 5 Gb/s, což je několikanásobně více, než v případě 4G LTE. Reálně se však momentálně tato rychlost pohybuje na cca 2 Gb/s. V případě 4G LTE se dostáváme na rychlosti pouze okolo 35 Mb/s. Rychlost Sub-6GHz sítě je poté tak nějak mezi mmWave a 4G LTE, konkrétně se bavíme o rychlosti okolo 200 Mb/s – samozřejmě záleží na kvalitě signálu a také na zemi, ve které se nacházíte. Některé státy světa mají 5G síť pokročilejší, někde se zase naopak zaostává.

Někteří zaměstnanci Applu už byli schopni magazínu Bloomberg sdělit, jaké to je používat 5G síť na iPhonech, které prozatím nejsou k dispozici pro veřejnost. Tito jedinci však bohužel byli zklamáni, jelikož podle jejich tvrzení nedochází při připojení k 5G k výrazným změnám oproti 4G. Berte tedy v potaz, že 5G síť rozhodně není oproti 4G tak převratná. Superrychlá síť mmWave je k dispozici jen v naprosto konkrétních místech a Sub-6GHz je často jen o něco rychlejší. Pokud se tedy ptáte, zdali 5G na vašem zařízení potřebujete, a zdali se jedná o jednu ze zásadních součástí chystaných iPhonů, tak věřte, že spíše nikoliv. O mnoho zajímavější se momentálně jeví například výkon, fotosoustava, anebo třeba displej. Přítomnost 5G je momentálně při výběru telefonu dobrým bonusem a svým způsobem pojištěním do budoucna.