Představení Apple Watch SE je za rohem

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o pracích Applu na nástupci Apple Watch Series 3. Tento model má totiž kalifornský gigant stále v nabídce a vzhledem k jeho obří oblibě mezi uživateli pramenící ze spolehlivosti, malé omezenosti funkcí oproti nejnovějším modelům a ceně jej z ní nehodlá hned tak odstranit. Místo toho chce Apple Watch Series 3 hardwarově oživit a prodávat je po boku nejnovějších Apple Watch Series 6. Alespoň to tvrdily nedávno přesné zdroje leakera Komiyi a tvrdí to i nyní zdroje DigiTimes. Poměrně zajímavé nicméně je, že Komiyovi zdroje se zmiňovaly o roku 2021, avšak nyní se zdá, že byl plán Applu přehodnocen.

Zdroje DigiTimes pocházející přímo z dodavatelského řetězce Apple Watch asijskému portálu prozradily, že ve fabrikách již vznikají dva nové modely chytrých hodinek Applu chystané pro letošní rok. Ačkoliv zdroje přímo nepotvrdily, že se jedná o oživené Apple Watch Series 3 a nové Series 6, jiné vysvětlení de facto neexistuje. A jelikož vznikají hodinky ve stejném období, je více než pravděpodobné, že je Apple představí bok po boku.

Spekulací ohledně možného termínu představení je celá řada. Mezi jeden z nejpravděpodobnějších se nyní řadí zítřek – tedy úterý 8. září -, jelikož má mít právě na tento den Apple naplánované vydání tiskové zprávy oznamující novinku. Vyplývá to alespoň z informací leakera Jona Prossera, jehož zdroje se v minulosti ukázaly jako jedny z nejpřesnějších. Ostatně, byl to právě on, kdo s velmi slušným předstihem odhalil příchod iPhonu SE 2. generace spolu s celou řadou jeho technických specifikací.