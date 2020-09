iPhony 12 přinesou rozdíly v podporované 5G konektivitě

O nových modelech iPhonů, které má společnost Apple představit letos na podzim, toho víme již poměrně dost – ačkoliv se pochopitelně nejedná o stoprocentně potvrzené informace. Jednou z vlastností letošních iPhonů by měla být také podpora 5G konektivity, mluví se ale o tom, že ne všechny nové modely budou podporovat jak sub-6GHz, tak i mmWave technologie.

Za rychlejší je považována technologie mmWave, která je využívána zejména v hustě osídlených oblastech, jako jsou třeba hlavní města. Technologie sub-6GHz naopak nachází uplatnění v maloměstských, předměstských a venkovských oblastech. Analytik Ming-Chi Kuo upozornil na to, že vlivem světové zdravotní krize by prodeje iPhonů s podporou mmWave technologie mohly letos i v příštím roce být o něco nižší, než se původně očekávalo – podle Kuových odhadů by se mělo jednat o rozdíl v řádu milionů kusů. Jednou z příčin menšího zájmu o smartphony s podporou mmWave technologie je celosvětové zpoždění v budování příslušných základen. Kuo ve své zprávě uvádí, že prodeje mmWave iPhonů by v letošním roce měly dosáhnout 4 – 6 milionů, zatímco v příštím roce by mělo jít zhruba o 25 – 35 milionů. Původní odhady pro letošní rok činily 10 – 20 milionů, pro příští rok 40 – 50 milionů.

Na možnost nižších prodejů mmWave iPhonů upozorňoval Kuo již ve své zprávě z června, v té době ale jeho odhady prodejů pro letošní rok činily 15 – 20 milionů kusů a pro příští rok 30 – 40 milionů kusů. V době před zdravotní krizí Kuo předpovídal, že obě varianty iPhonů 12 budou vydány v druhé polovině letošního roku s tím, že prodeje budou zahájeny koncem třetího nebo začátkem čtvrtého kvartálu. V poslední době se ale čím dál častěji spekuluje o možném zpoždění v zahájení prodejů, přičemž některé zdroje hovoří až o listopadu. Apple by měl letos vydat čtyři varianty svých smartphonů – dva modely s 5,4-palcovým displejem, jeden 6,1-palcový a jeden 6,7-palcový model.