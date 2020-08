S tradiční Keynote na začátku září se můžeme rozloučit, iPhony 12 dorazí později

Pokud sledujete Apple dlouhodobě a především pak intenzivně, v uplynulých několika dnech jste zřejmě byli stejně jako my v redakci takříkajíc na trní. Poslední srpnové dny totiž Apple v minulosti zpravidla svým fanouškům okořenil rozesláním pozvánek na jeho tradiční zářijovou Keynote, na které světu v minulosti představoval nové iPhony. Nyní však lze již se stoprocentní jistotou říci, že nic takového – tedy Keynote v tradičním termínu – letos neproběhne. Všechny časy a dny, kdy mohla pozvánka dorazit a svět navnadit na Keynote v tradičních termínech, jsou totiž již za námi.

Obecně platí, že pozvánky na své Keynotes rozesílá Apple s dvoutýdenním předstihem ve smyslu nikoliv čtrnácti dní, ale týdne, kdy je rozešle plus jednoho dalšího, přičemž na začátku toho dalšího pak novinky představuje. Jeho rovnice se navíc v posledních letech velmi ustálila, díky čemuž není problém v současnosti odvodit, jak to s představením letos bude – respektive nebude. Zároveň totiž platí i to, že Keynote probíhala ve druhém zářijovém týdnu, který letos připadá na 7. až 11. září. S ohledem na tyto skutečnosti je tak naprosto jasné, že už prakticky neexistuje šance, aby letos Keynote proběhla ve standardním termínu, neporuší-li Apple svůj vzorec, což se u něj stává zřídkakdy.

Pravdou je, že pozvánky na své Keynotes pro představení iPhonu rozeslal Apple v posledních čtyřech letech celkem třikrát poslední čtvrtek v srpnu a jednou poslední pondělí v srpnu. Září však v těchto letech vždy vyšlo tak, že z hlediska rozložení týdnů zapadlo do vzorce Applu a i přestože byly pozvánky rozeslány v jiných datech, Keynote proběhla po zhruba dvou týdnech (z pohledu, který jsem popsal výše) a zároveň ve druhém zářijovém týdnu. Pokud by tedy chtěl Apple toto letos splnit, musel by pozvánky na Keynote rozeslat už ve čtvrtek 27. srpna, jelikož se jednalo o poslední vhodný termín (nepočítáme-li pátek, kdy se k oznamování takto velkých novinek neuchyluje) pro splnění jeho rovnice.

Podtrženo, sečteno – pokud přinese září nové iPhony, bude jejich představení oznámeno podle zcela nového klíče, který se s těmi z let předešlých neshodne zřejmě vůbec v ničem. Nicméně už nyní lze víceméně s jistotou říci, že kdyby měl Apple v plánu iPhony představit skutečně brzy (tedy ve standardním termínu), už bychom měli v ruce pozvánky na Keynote. To ale bohužel nemáme, takže nezbývá než říci, že s Keynote pro iPhony na začátku září – tedy v jejím obvyklém termínu – nemá smysl počítat, jelikož na 99,99 % neproběhne. Až čas ukáže, zda jí Apple odsune o týden, dva či snad měsíc. Je však potřeba podotknout, že se nejedná o nic, s čím bychom nepočítali. O odložení představení a spuštění prodejů letošních iPhonů se totiž hovoří již dlouhé měsíce a připustil jej i samotný Apple, byť celkem nejasně. Nyní je však již víceméně „černé na bílém“.