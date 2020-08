Unikla data vydání iOS 14 a ostatních nových operačních systémů Applu

Nemůžete se dočkat vydání nových operačních systémů Applu v čele s iOS 14, jejichž odhalení proběhlo na konci června? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Podle zdrojů velmi přesného leakera Komiyi nás totiž od vydání iOS 14 a většině nových OS dělí již méně než měsíc.

Zdroje leakera tvrdí, že má Apple iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 a watchOS 7 vydat pro veřejnost ve čtvrtek 17. září. Počítačový systém macOS Big Sur má pak dorazit přesně o dva týdny později – tedy ve čtvrtek 1. října. Apple tedy i letos dodrží svou nepsanou tradici pozdržení macOS oproti ostatním OS, na což jsme zvyklí z předešlých let.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Ačkoliv je dle leakera vydání iOS 14 prakticky za dveřmi, nemá smysl jeho datum uvolnění vnímat jako příslib brzkého příchodu iPhonů 12. S těmi se totiž podle naprosté většiny zdrojů počítá až na říjen a to jak s jejich představením, tak i zahájením prodejů. Září by pak mělo přinést “jen” představení nové generace Apple Watch a iPadů, přičemž oba tyto produkty si mají svou premiéru odbýt skrze ziskovou zprávu. Stejným způsobem pak Apple velmi pravděpodobně oznámí i datum vydání jeho OS.

O nových operačních systémech z dílny Applu se dá obecně hovořit jako o poměrně slušné evoluci a jednom z nejvýraznějších kroků vpřed posledních let. Jak iOS 14, tak macOS Big Sur či watchOS 7 totiž prošly poměrně velkými změnami, které by měly uživatelům zpříjemnit jejich využívání. Zda se to Applu povedlo či nikoliv nicméně ukáže až čas.