Apple chystá na příští rok nové iPhony SE. Vybírá celkem ze tří modelů

Příznivci levnějších iPhonů budou mít příští rok důvod k radosti. Apple totiž hodlá dle leakera @a_rumors0000 navázat na letošní rok představením nových modelů iPhonů SE, které by měly dokonale doplnit iPhony 12 a 12 Pro chystané na podzim. Co od nich můžeme dle leakera očekávat?

Zdroje leakera tvrdí, že si v současné době pohrává Apple hned se třemi možnými variantami modelu, přičemž všechny lze označit za poměrně zajímavé. Tou první je telefon s úhlopříčkou 5,5”, který by se měl designově shodovat s iPhony 8 Plus. Pohánět by jej měl čipset Apple A14 Bionic, disponovat bude zřejmě 4 GB RAM pamětí a díky svému designu si udrží i Touch ID. Logicky by proto byl telefon i poměrně levný, jelikož by nepřinesl žádné inovace.

Druhou variantou iPhonu SE pro rok 2021 je 6,1” iPhone s bezrámečkovým displejem a designem velmi podobným iPhonu XR či 11. Na rozdíl od nich by však nedisponoval Face ID, ale “jen” Touch ID, které by bylo implementováno do Power Buttonu na boku telefonu. Jednalo by se tedy o podobné řešení, které používá u některých svých telefonů Samsung. I u tohoto modelu by se dala očekávat poměrně přívětivá cena, jelikož by nenabídl nic převratného.

Poslední variantou, která je suverénně nejzajímavější, je iPhone velmi podobný předešlému modelu, od kterého by se však lišil implementací Touch ID. To by se mělo skrýt pod displej, po čemž mnozí jablíčkáři volají od zavedení Face ID. Jednalo by se však samozřejmě o do jisté míry revoluční řešení (alespoň z pohledu iPhonů), kvůli čemuž by nemusel být tento model tak levný, jak jsme u iPhonů SE zvyklí.

Všechny modely jsou podle informací leakera v počáteční fázi výroby a testování s tím, že finální produkt by měl být světu představen na začátku příštího roku – pravděpodobně pak kolem března. Dá se nicméně očekávat, že se bude jednat “jen” o jeden, maximálně pak dva modely. Mít v nabídce tři či dokonce čtyři levné, dva středně drahé a dva drahé modely by se totiž Applu zcela určitě z hlediska výroby nevyplatilo.