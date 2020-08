Apple chystá novou předplatnou fitness službu, dorazí spolu s balíčky Apple One

Včera jsme vás informovali o tom, že se Apple na podzim letošního roku chystá představit první balíčky svých předplatných služeb za zvýhodněné ceny s názvem Apple One. Ty by měly sdružovat předplatné služby Applu pod jedno předplatné, které by vyšlo levněji než kdyby si každou službu uživatel předplácel zvlášť. A jak se zdá, skládat se nebudou jen ze služeb stávajících, ale i nových. Kalifornský gigant se totiž podle zdrojů Marka Gurmana z Bloombergu chystá spustit i vlastní Fitness službu.

Princip předplatné fitness služby Applu má být naprosto jednoduchý. Za měsíční poplatek u ní dostane uživatel přístup k virtuálním kurzům cvičení vedeným profesionálními lektory. Ty budou dostupné přes iPhony, iPady, Apple TV a velmi pravděpodobně i Macy s tím, že si je uživatel vždy na daném zařízení zapne a bude podle nich cvičit. Jedná se tedy o koncept podobný například zahraničnímu Pelotonu, který se těší poměrně velké popularitě. Zda se Applu podaří uspět i s jeho službou bude nicméně závislé na mnoha faktorech v čele s kvalitou či její cenou.

Nic nového pod sluncem?

Že Apple zřejmě na službě či aplikaci související s fitness a cvičením pracuje je známé díky uniklým kódům z iOS 14 již zhruba od začátku roku. Ty totiž odhalily celou řadu ikon, které mají být v aplikaci či službě použity, ale i její krycí název Seymour, která nyní potvrdil i samotný Gurman. Po vydání se nicméně aplikace pro spouštění služby přejmenuje na Fit či Fitness. Vše se ostatně dozvíme už za pár měsíců – pravděpodobně v říjnu.