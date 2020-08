Apple chystá na říjen představení novinky, díky které budeme moci ušetřit

Služby Applu se těší v posledních letech čím dál větší popularitě, jejíž konec je navíc zatím v nedohlednu. Po letošním říjnu se dá navíc očekávat, že se jejich popularita opět výrazně zvýší. Právě na tento měsíc má totiž Apple alespoň podle zdrojů agentury Bloomberg naplánované představení balíčku či balíčků předplatných služeb, díky kterému budou moci uživatelé ušetřit.

Koncept balíčků má být naprosto jednoduchý. Jednat se má de facto o speciální předplatná sdružující vícero služeb Applu pod jednu částku, která má být nižší než kdyby si uživatelé předpláceli každou službu v daném balíčku samostatně. Uživatelům se tedy naskytne skvělá příležitost ušetřit v případě, že služeb od Applu používají více a ten zase zcela určitě přiláká nové předplatitele a uživatele jeho služeb, jelikož se jeho služby stanou v globálu cenově dostupnějšími – byť tedy samozřejmě jen skrze balíčky.

Přesná cena a ani složení balíčků z hlediska služeb zatím známé není. Podle zdrojů Bloombergu však hodlá Apple novinku prezentovat jako službu Apple One. Nezbývá tedy než doufat, že bude stát novinka skutečně za to a jablíčkářům zvládne ušetřit při předplácení služeb nemalé peníze. Pravdou totiž je, že některé služby Applu vychází poměrně draze a pokud by si je chtěl člověk předplácet ve větší míře, jeho peněženka by to poměrně citelně pocítila.