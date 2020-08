Unikly záhadné fotky komponentů z iPhonů 12 a jejich krytů. Nikdo neví, k čemu budou sloužit

Ačkoliv jsme toho o nových iPhonech slyšeli v uplynulých měsících opravdu mnoho, zdá se, že všechna jejich tajemství zatím prozrazena nebyla. Youtuber a leaker v jedné osobě EverythingApplePro totiž před pár hodinami na svůj Twitter pověsil několik fotek zachycujících komponenty iPhonů 12 a krytů pro ně, které se nepodobají ničemu, co bychom již u iPhonů v minulosti viděli. Využitelnost je tedy zatím záhadou.

Fotky, které si můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce, zachycují pravděpodobně jakýsi systém miniaturních magnetů, které Apple používá třeba u iPadů pro přichycení Smart Keyboard či podobných typů příslušenství. Zatímco v iPadech jsou však tyto magnety rozmístěny de facto po celé ploše těla, na snímcích jsou umístěny v relativně přesném kruhu, které bude alespoň soudě dle krytu kopírovat umístění nabíjecí cívky pro bezdrátové nabíjení. I proto se tak začalo spekulovat nad tím, zda nemají magnety s bezdrátovým nabíjením co do činění.

Fotogalerie iphone 12 komponenty 1 iphone 12 komponenty 2 iphone 12 komponenty 3 iphone 12 komponenty 4 Vstoupit do galerie

V současnosti existují dvě teorie, k čemu by mohly magnety v krytech a zádech iPhonů 12 sloužit, přičemž obě úzce souvisí právě s bezdrátovým nabíjením. Tou první je možné implementace obousměrného bezdrátového nabíjení, kdy by si zařízení díky magnetům upravilo polohu zařízení, které by na něm bylo nabíjeno, a de facto by jej i podrželo například proti jakýmkoliv odsunutím způsobeným otřesy či čímkoliv podobným. Druhá teorie pak pojednává o bezdrátové nabíječce AirPower a o tom, že by magnety v ní pomáhaly iPhone “naštelovat” přesně na místo, na kterém jej je schopná nabíječka bez problému nabíjet.

Ať už je pravda jakákoliv, dozvědět bychom se jí teoreticky mohli v průběhu následujících týdnů díky únikům, kterých se jistojistě dočkáme. Do té doby můžeme jen hádat, zda je blíž pravdě teorie první či druhá. Obě jsou nicméně poměrně zajímavé a využití magnetů, které popisují, jsou jistě zajímavá.