Apple začíná hackerům rozdávat upravené iPhony, jejich napadení bude snadnější

Minulý rok překvapil Apple na hackerské konferenci Black Hat oznámením, že je připraven začít poskytovat prověřeným hackerům, analytikům, vývojářům a bezpečnostním expertům upravené iPhony s nižším stupněm zabezpečení, které by jim měly usnadnit hledání zranitelností v iOS, které Apple zatím sám nevidí. Nyní – téměř rok po tomto oznámením – se Apple konečně ke spuštění tohoto projektu odhodlal a oznámil, že má již telefony připravené a může je začít mezi ověřené spolupracovníky distribuovat.

Jak již bylo zmíněno výše, k telefonům se dostanou jen Applem prověření a vybraní lidé, takže by se nemělo v žádném případě stát, že bude tento program zneužit třetí stranou ke hledání chyb a jejich následnému zneužívání. Jeho účel sice opravdu je dokázat iOS napadnout zvenčí přes jeho zranitelná místa, avšak tyto útoky budou následně reportovány Applu, který je opraví a tím systémy z hlediska bezpečnosti vylepší. Zdánlivě rizikový program tak bude ve výsledku pro uživatele solidním přínosem.

Fotogalerie iPhone nahled iPhone Xs a iPhone 8 iPhone Xs nahled iPhone Xs 256Gb rose gold LsA web nahled LsA web na iPhone iPhone safari nahled iPhone Safari Letem světem Appem Vstoupit do galerie

Telefony, které bude Apple poskytovat k testování, budou po celou dobu testů majetkem společnosti a po maximálně dvanácti měsících jí budou navráceny. Po celou dobu testování by navíc měl Apple s testery úzce spolupracovat, díky čemuž bude jednak schopný pochopit všechny chyby systémů, ale také si solidně ohlídat to, zda nejsou porušována pravidla jeho zápůjček a tedy potenciálně ohrožována bezpečnost jeho uživatelů. Nutno nicméně podotknout, že obcházení Applu se tak úplně očekávat nedá. Za objevené chyby totiž mohou hackeři od společnosti dostat až 1 milion dolarů a to samozřejmě opakovaně – záležet bude čistě na jejich schopnosti nacházet chyby. Je tedy jasné, že jít v tomto směru proti Applu by se jim hrubě nevyplatilo, jelikož mohou díky němu dlouhodobě bohatnout. Jakýkoliv přešlap proti pravidlům by přitom znamenal konec spolupráce na doživotí a v krajním případě i soud.

Program, do kterého se bylo možné registrovat už od loňského roku, je v současnosti dostupný jen v několika málo zemích po celém světě, mezi kterými byste Českou republiku či Slovensko hledali marně. Je však poměrně pravděpodobné, že v případě úspěšného lovení chyb se jej Apple rozhodne rozšířit i do dalších zemí světa, aby svůj záběr zvětšil a byl všechna krizová místa v iOS schopen zabezpečit rychleji.