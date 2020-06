Jak v iOS 14 nahlásit chybu Applu

Je to pár dnů nazpět, co jsme se dočkali představení nových operačních systémů, v čele s iOS a iPadOS 14. Apple tak učinil v rámci letošní první jablečné konference WWDC20. Jak už to bývá zvykem, tak i letos Apple všechny představené systémy zpřístupnil vývojářům prostřednictvím beta verzí. Tuto beta verzi si vcelku jednoduše může nainstalovat kdokoliv z nás a už teď je jisté, že tak učinilo mnoho našich čtenářů. Jakousi vaší povinností je ale v případě beta verzí podávat zprávy o chybách, na které narazíte. Applu tak totiž můžete zprostředkovat veškeré informace, díky kterým poté chybu opraví.

Jak v iOS 14 nahlásit chybu

Pokud jste si nainstalovali beta verzi iOS či iPadOS 14, tak je vaší „povinností“ nahlašovat chyby. Pokud nevíte, jak na to, tak postupujte následovně:

Na vašem iPhonu či iPadu se vám po instalaci iOS či iPadOS 14 objevila na ploše aplikace Feedback.

Pokud chcete nahlásit nějakou chybu, tak je nutné, abyste tuto aplikaci spustili.

V případě, že nejste přihlášeni, tak se pomocí vašeho Apple ID jednoduše přihlaste.

jednoduše Po přihlášení se vám zobrazí přehledná stránka, ve které můžete sledovat veškerou vaši Feedback aktivitu.

Pro nahlášení chyby klepněte vpravo dole na ikonu komentáře s tužkou.

Nyní si vyberte systém či službu , v rámci které(ho) chcete chybu nahlásit.

, v rámci které(ho) chcete chybu nahlásit. Poté je nutné, abyste do systému nahráli veškeré informace o chybě, a to v angličtině. Nesmí chybět popis, v jakém případě se s chybou setkáváte a další. Úplně dole poté stačí přidat přílohu, například snímek obrazovky.

o chybě, a to v angličtině. Jakmile budete mít všechna data vyplněná, tak vpravo nahoře klepněte na Submit. Pokud nějaké informace chybí, tak je musíte doplnit.

Bohužel stále existují jedinci, kteří si beta verzi nového operačního systému nainstalují, a poté si stěžují na to, že se v ní nachází chyby. Opět bych rád připomenul, že beta verze jsou určené výhradně vývojářům, a to pro testování. Pokud patříte mezi obyčejné uživatele, kteří si beta verzi nainstalovali, tak s chybami jednoduše počítat musíte. Apple o mnohých chybách samozřejmě ví a opraví je v rámci dalších verzí, každopádně mu rozhodně můžete pomoci s tím, že pokud nějakou chybu najdete, tak ji jednoduše pomocí výše uvedeného postupu nahlásíte. I díky vám tak může být ve finále systém bez chyb.