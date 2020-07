Koronavirus online: S tímto softwarovým nástrojem můžete pomoci s bojem proti COVID-19 i vy

Pokud patříte mezi lidi, kterým není světová situace ukradená, následující řádky by vás mohly zaujmout. Se zlepšením světa poznamenaného koronavirovou pandemií totiž můžete pomoci velmi snadno i vy a to bez jakékoliv větší námahy. Můžete totiž pomoci porazit koronavirus online. Jak na to?

Pro boj s koronavirem takříkajíc online si stačí do svého počítače stáhnout program Folding@Home (FAH), který s pomocí přiděleného výpočetního výkonu studuje různá onemocnění a snaží se najít lék či protilátky. Kromě současně nejžhavějšího onemocnění COVID-19 se Folding@Home zabývá také studiem rakoviny prsu či ledvin, infekčních nemocí v podobě viru Zika či Ebola, anebo také Alzheimerovou, Parkinsonovou či Huntingtonovou chorobu. Pomoci může v tomto případě doopravdy každý z nás. Stačí, abyste si ze stránek Folding@Home stáhli příslušný program, který klasickým způsobem na Macu nainstalovali. Vše, co k tomu potřebujete, je váš Mac s 64bitovou architekturou, procesorem Intel Core 2 Duo a novějším a operačním systémem macOS 10.6 a novějším. Kromě macOS je program Folding@Home k dispozici také na Windows a různé operační systémy založené na Linuxu. Mapa koronavirus je pak k dispozici přímo zde.

Po instalaci už se samotný program určený k využití výpočetního výkonu spustí. Bude vám přidělen úkol, který vaše zařízení začne ihned plnit. V horní části programu si můžete zvolit, zdali chcete momentálně výpočty spustit, anebo pozastavit. Napravo od těchto možností si poté pomocí posuvníku zvolíte, kolik hardwarových prostředků chcete na výpočty „věnovat“. V sekci Folding Slots se poté nachází hardware, potažmo procesor a využitá jádra, se kterým program pracuje. Níže, v sekci Work Queue, najdete rozpracované úkoly společně s percentuálním údajem, který udává, jak daleko jste pokročili. Vpravo poté naleznete kompletní informace o úkolu, na kterém pracujete. Po instalaci se zároveň s programem spustí webový klient. Ten má o dost vábnější prostředí, než samotný klient v macOS. Můžete si v něm zvolit, jaký výzkum chcete podpořit, kdy se mají spustit výpočty, a opět také posuvník s možností nastavení, kolik prostředků má program využít. Jak už jsem jednou zmínil, pomoci s výzkumem může doopravdy každý.