KFC začne své oblíbené kuřecí nugetky tisknout na 3D tiskárnách

Milujete jídlo z KFC, ale je vám líto zvířat? V tom případě budete moct svůj oblíbený podnik klidně navštěvovat i nadále. Fastfoodový řetězec se totiž rozhodl přikročit k ekologické výrobě masa. Své nugetky začne, teď se podržte, tisknout na 3D tiskárně, přičemž jejich chuť by měla být plně zachována.

Podle společnosti jde o reakci na neustále se zvyšující zájem o zdravý životní styl a sílící poptávku po všemožných alternativách k masu, které šetří matku přírodu. „V KFC bedlivě sledujeme všechny trendy a pečlivě se snažíme držet krok s dobou zavedením opravdu pokročilých technologií do našich restaurací,“ prohlásila Raisa Polyaková, jež je manažerkou ruské KFC. Nugetka z 3D tiskárny by měla být prvně servírována v Moskvě, a to už letos na podzim. Nugetky mají být konkrétně tisknuty v 3D biotiskárně za spolupráce s výzkumnou laboratoří 3D Biosprings Solutions. Ta pracuje na technologii biotisku, využívá tedy konkrétně kuřecí buňky a rostlinný materiál, což umožňuje reprodukovat chuť a strukturu masa.

Podle American Environmental Science & Technology Journal má tento proces naprosto minimální dopad na životní prostředí. Spotřeba energie se při tomto procesu sníží na polovinu, emise skleníkových plynů se sniží na jednu pětadvacetinu a půdy se oproti předchozím chovům na farmách využije pouze 1 %. Manažerka ruské KFC dodává, že tato technologie možná nastartuje řešení mnoha budoucích globálních potíží. KFC za tímto účelem samozřejmě poskytne 3D Biosprings Solutions veškeré ingredience a know-how k výrobě nugetek, aby v laboratořích mohli dosáhnout zcela totožných výsledků a chuti. Ochutnali byste kuřecí pochoutku z 3D biotiskárny?