KFC ukázalo světu vlastní herní konzoli

Den po odhalení designu PlayStatitonu 5 jsme se dočkali další konzole. Známá fast-foodová společnost KFC přijde s vlastní KFConsole, která láká na zajímavý design inspirovaný kyblíkem, 4K, 120 fps a vestavěný grill zvaný jako „kuřecí komora“. Uvedení do prodeje společnost naplánovala na 12. listopadu. Teď ale opět vážně. Šlo o povedený vtip, nicméně věříme, že konzoli s grilem by uvítal kdejaký hráč. Design konzole můžete vidět v galerii pod odstavcem.

The future of gaming is here.

Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1

— KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020