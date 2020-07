Apex AP-0: Elektromobil zrychlující z 0-100km/h za 2,3 vteřiny zdokonalí vaše řidičské umění pomocí technologie LiDAR

Pokud milujete supersportovní vozy a obzvláště ty, které místo benzínu pohání elektrická energie, pak je Apex AP-0 něčím, co by vám rozhodně nemělo uniknout. Toto monstrum totiž nabízí zrychlení z nuly na sto za 2,3 vteřiny a v přepočtu na koně dosahuje jeho výkon 650 konských sil, to vše navíc při váze 1200 kilogramů. Kromě extrémního výkonu a vzhledu má však něco, co je důvodem, proč o něm píšeme na LsA.

Apex AP-0 totiž nabízí technologii LiDAR, kterou v letošním roce zpopularizoval Apple se svými iPady Pro. Jedná se o vůbec první komerční vozidlo, které tuto technologii nabídne zákazníkům a ti tak mohou naplno využít to, co nabízí iPad Pro také ve svém voze. Díky velkému senzoru umístěnému na střeše automobilu totiž dokáže vůz detekovat prakticky cokoliv do vzdálenosti více než 100 metrů, což je dostatečná vzdálenost na to, aby mohly bezpečnostní systémy včas zareagovat a začít nouzově brzdit, změnit jízdní pruh nebo udělat jinou nevyhnutelnou akci a předejít tak nehodě.

LiDAR dokáže vykreslit okolí ve vzdálenosti více než 100 metrů od vozu s přesností na centimetry a převést tento obraz do dat, kterým rozumí palubní počítač. Ten poté dokáže vyhodnotit nastalou situaci mnohem lépe a rychleji než jak je tomu u aktuálních kamer, jenž vozy u svých systémů již dlouhou dobu využívají v kombinaci s ultrazvukovými senzory. LiDAR dokáže díky zmapovaní celého prostoru okolo vozidla dostat do řídící jednotky informace v kontextu dalších detailů a vůz tak může mnohem lépe zareagovat.

Apex AP-0 navíc nebude technologii LiDAR využívat pouze pro bezpečnost, ale vzhledem k tomu, že je vůz vybaven šestibodovými pásy, aerodinamikou rakety a každý kilogram hmotnosti má pro sebe více než půl koně výkonu, bude LiDAR sloužit také ke zlepšování vašich výkonů na trati. Jak ukazuje ve svém videu Supercar Blondie, dokáže vůz monitorovat trať a zaznamenávat veškerá telemetrická data tak, aby vám následně dokázal ve 3D zobrazení ukázat, kde jste udělali chybu a co lze v příštím kole zlepšit. Zajistíte si tak vzhledem ke jménu vozu skutečně dokonalý Apex.

Co rozhodně potěší je fakt, že tato novinka by měla být dostupná již za částku 150 000€, tedy necelé čtyři miliony korun, což je rozhodně velmi lákavá cena. Uvidíme, kdy se dočkáme skutečně prvních vozů na silnici. Již nyní se však můžete přihlásit k testovací jízdě. Musíte si sice udělat výlet do Hong Kongu, ovšem věřím, že ten v případě tohoto vozu bude stát skutečně za to.