Komentář: Snaha Applu vymanit se ze spárů Googlu je čím dál patrnější

Že si Apple zakládá na co možná největší samostatnosti musí být jasné každému, kdo jej alespoň pár měsíců důkladněji sleduje. Skvělým příkladem mohou ostatně být nedávno představené procesory Apple Silicon, díky kterým bude moci dát kalifornský gigant vale Intelu, na který v dodávkách procesorů pro své Macy řadu let spoléhal. Není to však ani zdaleka jen hardware, do kterého by si chtěl Apple mluvit sám.

Čím dál patrnější je i jeho snaha osamostatnit se od firem a společností nabízejících softwarové služby. S těmi sice nelze bojovat tak, jako s Intelem a jinými hardwarovými dodavateli, jelikož jim prostě jen tak nezatnete tipec ukončením spolupráce, ale páky na ně přesto naleznete. Stačí se ostatně podívat na Google, jeho služby a na Apple. Spatřujete mezi nimi jistou podobnost? Nejste sami. Softwarové služby Applu a Googlu jsou si totiž čím dál podobnější – tedy alespoň z hlediska nabídky. Jasně, Google je v nich co se rozsahu týče pořád úplně jinde, avšak Applu evidentně jeho pozice outsidera nestačí a chce jej co nejdříve dohnat, aby “zbavil” své ovečky nutnosti využívat služby konkurence, která navíc zastává zcela jiné ideály než právě Apple. U Googlu totiž hesla typu “soukromí na prvním místě” určitě neplatí, respektive o nich není alespoň tak moc slyšet jako v případě Applu.

Ono vymanění se ze spárů Googlu bude pro Apple ještě dlouhá a především trnitá cesta, jejíž cíl je velmi nejistý. Ostatně, stačí se podívat na to, čím mu v současnosti konkuruje. Je to iCloud? Vzhledem k jeho pojetí a omezenosti na Apple uživatele tak úplně ne, byť jako začátek není rozhodně špatný. Jsou to Apple Maps? Oproti Google Maps zkrátka stojí za starou Belu stále, přestože na nich Apple intenzivně pracuje. Jasně, v některých částech světa jsou Apple Maps využitelné, ale ruku na srdce – porovnávat poměrně komplexní mapové podklady z Google Maps s kousky kvalitních map v Apple Maps je holý nesmysl. Náš porovnávací vzorec však můžeme snadno promítnout i do Google Překladače a nové iOS aplikace Překlady z iOS 14. Jedná se totiž o další jasný důkaz toho, že Applu zkrátka není jedno, že jeho uživatelé využívají k překladům řešení třetí strany. Podobně by se přitom dalo pokračovat dál a dál přes Safari a podobné věci.

Když si člověk kroky Applu ve službách a softwarech v posledních letech zrekapituluje, nemůže mu v žádném případě upřít obrovskou snahu. Vylepšení totiž přichází a to poměrně intenzivně, díky čemuž se jeho řešení stávají čím dál využitelnější. Je však potřeba si sportovně přiznat, že v době, kdy na tyto věci Apple takříkajíc kašlal pelášil Google velmi rychle kupředu a své tempo rozvoje si drží stále, byť už ne tak brutální. Jeho dohnání tedy bude pro Apple velkým oříškem a těžko říci, zda se mu to vůbec někdy povede. Na druhou stranu, za jeho předehnáním si vůbec jít nemusí. Bohatě by mu totiž stačilo, kdyby svým uživatelům vštípil jakousi vizi bezpečnosti jeho služeb, kterou Google (dle něj) nenabízí na takové úrovni a ti by se zkrátka rozhodli, že za trochu nekomfortu v podobě horších služeb využívání řešení Applu zkrátka stojí. Odpověď na tuto otázku neznáme ani my a pravděpodobně zatím ani Apple, jelikož se zodpoví čase právě díky zlepšování jeho služeb.