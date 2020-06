Komentář: Odstranění nabíječky z balení iPhonů 12 je možná nejtěžší rozhodnutí Applu posledních let

Minulý týden jsem psal na náš magazín článek o tehdy ještě poměrně neuvěřitelné spekulaci analytiků z Barlays týkající se absence nabíjecího adaptéru v balení iPhonů 12. Přiznám se, že mě tehdy tato zpráva absolutně nevyváděla z míry, jelikož jsem byl tak nějak přesvědčený o tom, že se jedná o kapku v moři a v následujících týdnech již o ničem takovém neuslyšíme. O to překvapenější jsem byl, když jsem se v nové analytické zprávě předního Apple pozorovatele Ming-Chi Kua dozvěděl o témže plánu. Jasně, stále se jedná o ničím nepodložené spekulace. Je však pravda, že jak Barclays, tak Kuo mají za sebou řadu velmi přesných předpovědí, kvůli čemuž není rozhodně od věci brát i zprávy o absenci nabíjecího adaptéru takříkajíc na lehkou váhu.

Již pěkných pár hodin přemýšlím o tom, zda by bylo odstranění nabíjecího adaptéru z balení iPhonů 12 Applem šťastné či naopak špatné. A abych byl upřímný, jasnou odpověď jsem ještě v sobě nenašel a myslím, že ani nenajdu. Existovat totiž pravděpodobně ani nebude, jelikož by měl tento krok celou řadu pro a proti – samozřejmě tedy v obou směrech. Je jasné, že odstraněním nabíjecího adaptérů by Apple jednak světu pomohl v boji s elektroodpadem, jelikož by tím své uživatele “donutil” používat adaptéry starší (a těch si tedy i více vážit), jednak by tímto krokem ušetřil a jednak by vyslal jasný signál, že to před lety myslel se svou hláškou “věříme v bezdrátovou budoucnost” naprosto vážně. Při pořizování nabíječky by totiž mnozí uživatelé zcela určitě sáhli právě po bezdrátových verzích, které by se na “dvanáctkách” naučili využívat a díky tomu by pro ně nemusel být v následujících letech problém s přechodem na kompletně bezportové iPhony. Na druhou stranu, je skutečně dobrý nápad upřednostnit přípravu na bezportový iPhone, úspory či boj proti elektroodpadu před uživatelským komfortem? Přeci jen, když už si člověk koupí telefon, zkrátka k němu nabíječku zpravidla už řešit nechce, jelikož jí odnepaměti tahá z krabičky.

Není to však samozřejmě jen o uživatelském komfortu, který by mohl být absencí nabíjecího adaptéru ten tam. Svým rozhodnutím by proti sobě mohl uživatele popudit i proto, že zkrátka nenaslouchá nynějším “krabičkovým trendům”. Stačí se podívat na vlajkové lodě konkurence a hned vám musí být jasné, o čem je řeč. Naprostá většina z nich vám totiž domů dorazí s trochou nadsázky v krabici od bot, která je kromě telefonu napěchovaná i x nabíječkami, y kabely, z redukcemi a spoustou dalších věciček, které se zkrátka můžou hodit, přestože jen párkrát. Zkrátka a dobře, na baleních je vidět, že chce výrobce svým zákazníkům používání jeho telefonu co nejvíce ušetřit, byť samozřejmě za cenu elektroodpadu a podobných věcí. A co si budeme nalhávat – podobně pestré balení zajišťující uživatelům finanční úspory zkrátka potěší a to v naprosté většině případů víc než pocit z méně zaneřáděné planety elektroodpadem.

Že jsou bonusy k nákupu stále velmi oblíbenou cestou můžeme ostatně vidět i u mnoha dalších produktů ve světě. Stačí se podívat třeba na trh s automobily, který je podobných bonusů plný. Není na něm rozhodně ničím výjimečným, že k vozu dostanete kromě řady doplňků určených přímo pro jeho provoz i celou řadu (nejen) upomínkových předmětů v čele s oblečením, pochutinami nebo třeba v případě BMW horským kolem. Dárečky pro vás ale mají nachystané třeba i prodejci hodinek, kteří vás rádi obléknou do čepic či triček z dílny značky, jejíž hodinky natáhnete na ruku. Kdybychom se pak chtěli držet více při zemi, zřejmě by se dalo na tuto rovnici namotat i pivo, které je často přidáváno k nákupu lednic. Jasně, rozhodně se nebavíme o tom samém, jelikož žádný z výše zmíněných dárečků snad kromě bonusů pro provoz auta není roven obsahu balení telefonu jako takového. Na všech příkladech je však jasně vidět, že lidé mnohem raději dostávají než kupují na první pohled “polovičaté”.

Zvyk je železná košile a její svlečení bývá mnohdy velmi obtížné – tím spíš, když se chystáte svléci v mimořádně složité době komplikované koronavirem a jako de facto první gigant mobilního průmyslu. Pokud by se však Applu podařila tato košile svléci šetrně a moc tímto krokem nenaštvat své uživatele, jelikož o to u něj půjde ve výsledku především, mohl by jím zažehnout malou krabičkovou revoluci u elektroniky. Podmiňovací způsob “mohl by” je tu však potřeba zdůraznit daleko více než kdy jindy. Rozhodování nad obsahem balení je totiž chůzí po proklatě tenkém ledě, který se pod vámi tak či tak propadne. Ve výsledku tak jde jen o to, zda do vody “zahučíte” celí a budete si poté muset chvíli lízat rány, nebo se propadnete po kotníky, zlehka se oklepete a záhy vyrazíte vstříc lepším zítřkům – ať už ekologickým, technologickým či “jen” finančním.