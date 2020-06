Nejen sluchátka. Apple k letošním iPhonům 12 do krabiček nepřibalí zřejmě ani nabíječky

Snad před každým vydáním nové generace iPhonů se spekuluje o tom, jak bude vypadat jejich balení a co v něm bude chybět, případně co přibyde. V souvislosti s letošními iPhony se hovoří o možném výrazném „ochuzení“ jejich balení – již dříve se hned několik analytiků shodlo na tom, že letošní balení iPhonů budou postrádat drátová sluchátka. Tento týden se navíc začaly objevovat zpráva, podle kterých začne Apple letos prodávat zvlášť i napájecí adaptér.

Tento názor zastává například i známý analytik Ming-Chi Kuo. Ten tvrdí, že ceny letošních 5G iPhonů budou zhruba stejné, jako ceny iPhonů řady 11, ovšem za cenu odstranění nabíjecího příslušenství z originálního balení. Kromě nižší ceny by tento krok měl přispět i ke zlepšení životního prostředí. Zatím není jisté, zda bude kromě nabíjecího adaptéru v balení letošních iPhonů chybět také Lightning kabel. Spekulace o absenci nabíjecího adaptéru v balení iPhonů také nijak nevyvrací dřívější zprávy o 20W síťovém adaptéru. Kuo tyto zprávy potvrzuje s tím, že adaptér sice bude vydán, jen nebude součástí balení iPhonů a bude se prodávat zvlášť. Kuo zároveň uvádí, že Apple postupně ukončí výrobu stávajících 5W a 18W adaptérů. Co se balení letošních iPadů týče, u těch by podle Kua neměl nabíjecí adaptér chybět. Letos bychom se měli dočkat 10,8-palcového iPadu, v první polovině příštího roku by potom podle Kua měl přijít menší, 8,5-palcový iPad.

Pravdou je, že řada uživatelů nemá pro originální adaptéry, kabely a sluchátka prakticky žádné využití, a často dávají přednost doplňkům a příslušenství třetích stran. Odstranění těchto prvků z balení by tedy nemělo představovat žádné výrazné nepohodlí. Stížností se ale jistě dočkáme, a to možná i navzdory nízké ceně iPhonů. Odstranění základních sluchátek z balení iPhonů by podle některých mohlo připravit cestu dalším produktovým řadám AirPodů. Společnost Apple by letos měla vydat čtyři modely iPhonů – dva s úhlopříčkou displeje 6,1 palce, jeden 5,4-palcový a jeden 6,7-palcový. Všechny modely by měly být vybaveny OLED displeji.