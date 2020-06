14 věcí, které si Apple v iOS 14 „vypůjčil“ od Androidu

Apple tento týden představil na své úvodní Keynote WWDC 2020 operační systém iOS 14 se spoustou novinek. Patří mezi ně přepracování plochy telefonu s widgety, nové uživatelské rozhraní Siri, menší notifikace a panel s příchozím hovorem, App Clips a vylepšení řady nativních aplikací. Jak už to tak bývá, ne všechny novinky jsou výhradním a originálním nápadem Applu. Které detaily si jablečná společnost vypůjčila od konkurenčního Androidu?

Widgety na ploše

Fotogalerie ios 14 checkra1n 3 jak se vratit z ios 14 na iOS 13 jak se vratit z iOS 14 na iOS 13 jak se vratit z iOS 14 na iOS 13 beta ios 14 LsA 22 beta ios 14 LsA 21 Vstoupit do galerie

Widgety patří mezi prvky, které mnozí jablíčkáři závidí androidistům již dlouhou dobu. S příchodem operačního systému iOS 14 se konečně dočkali možnosti umístit na plochu kromě ikonek a složek aplikací také užitečné widgety různých tvarů a velikostí. Ve chvíli, kdy na plochu svého iPhonu umístíte vybraný widget, změní ikonky aplikací automaticky své místo tak, aby měl příslušný widget dostatek místa. To, co dnes majitelé iOS zařízení oslavují jako vítanou novinku, je ale součástí androidích telefonů už více než deset let.

Návrhy aplikací v Knihovně aplikací

Fotogalerie ios 14 checkra1n 6 ios 14 checkra1n 2 beta ios 14 LsA 7 iOS 14 4 Vstoupit do galerie

Operační systém iOS 14 získal kromě jiného také schopnost dynamického zobrazování aplikací na základě způsobu, jakým je používáte. Jedná se aplikace, u kterých systém automaticky vyhodnotí vysokou pravděpodobnost používání, přičemž tyto návrhy se v průběhu dne mění. Tato funkce byla poprvé představena v rámci uvedení smartphonů Google Pixel s operačním systémem Android. V současné chvíli je venku testovací betaverze Androidu 11, který dokonce nabízí možnost vyměnit oblíbené aplikace v docku navrženými aplikacemi.

Obraz v obraze

Režim obrazu v obraze (PiP), který Apple představil u operačních systémů tvOS a iPadOS, nyní přišel i do operačního systému iOS 14. Společnost Google tuto funkci poprvé představila již ve svém operačním systému Android 8.0 Oreo v roce 2017. Operační systém iOS 14 umožňuje přesouváním pohybovat s oknem PiP po ploše smartphonu bez ohledu na to, jaká další akce je v danou chvíli spuštěná. Funkci Obraz v obraze lze v operačním systému iOS 14 používat jak pro účely video hovoru, tak i při sledování videí, přičemž uživatelé mohou zároveň pracovat s jakoukoliv jinou aplikací.

Wind Down Mode

Apple spolu s operačním systémem iOS 14 představil také režim Wind Down Mode. Jedná se v podstatě o stejnou funkci, kterou Google používá u svého OS Android, kde ji představil před dvěma lety spolu s Android 9 Pie. Jedná se o součástí nástrojů balíčku Digital Wellbeing, a v rámci této funkci dochází ve večerních hodinách – nebo v době, kdy se uživatel chystá jít spát – ke ztmavení obrazovky smartphonu. Google tuto funkci v operačním systému Android 11 přejmenoval na Bedtime Mode.

Knihovna aplikací

Fotogalerie ios 14 checkra1n 2 beta ios 14 LsA 7 iOS 14 4 Vstoupit do galerie

V operačním systému iOS byly vždy ikonky aplikací umístěné na ploše, a uživatelé je maximálně mohli seskupit do složek. Jablečný mobilní operační systém až dosud postrádal funkci typu launcher, kterou důvěrně znají majitelé mobilních zařízení s Androidem. Spolu s operačním systémem iOS 14 představila jablečná společnost funkci s názvem Knihovna aplikací. Ta sice není přesně tímtéž, co nabízí Android, jedná se nicméně o funkci, která automaticky třídí aplikace podle kategorií, vytvoří pro ně složku a pojmenuje ji.

Menší rozhraní pro příchozí hovor

Na příliš velké rozhraní příchozího hovoru, který prakticky znemožňoval dělat v danou chvíli na iPhonu cokoliv jiného, si jablíčkáři stěžují snad odjakživa. Pravdou je, že oznámení příchozího hovoru zcela zbytečně zabere celou obrazovku. To se naštěstí s příchodem operačního systému iOS 14 změnilo a příchozí hovor se nyní zobrazuje v podobě nerušivého banneru v horní části displeje iPhonu – na tomto banneru má uživatel možnost hovor buďto přijmout, nebo odmítnou. Je jasné, kde se Apple v tomto směru inspiroval – a je to rozhodně dobře.

App Clips

Apple představil v operačním systému iOS 14 funkci s názvem App Clips. Jedná se svým způsobem o miniaturní verze aplikací, které je možné používat, aniž by uživatelé museli stahovat a instalovat kompletní aplikaci. App Clips lze spustit po naskenování NFC kódu, QR kódu nebo speciálního kódu kompatibilní aplikace, a součástí funkce je také podpora platební služby Apple Pay. App Clips umožňují uživatelům využít konkrétní část aplikace ve chvíli, kdy je to potřeba. I tato funkce má ale svůj původ v operačním systému Android.

Lepší rozhraní Siri

V předchozích verzích operačního systému iOS zabíralo rozhraní hlasové asistentky Siri podobně jako v případě příchozího hovoru celou obrazovku iPhonu. I toto rozhraní získalo v iOS 14 výrazně kompaktnější podobu – animace Siri se nyní po aktivaci zobrazuje ve spodní části displeje iPhonu, zatímco výsledky jejiho vyhledávání nebo odpovědi na dotazy uživatele se zobrazují v kompaktním nerušivém panelu v horní části displeje. Podobné rozhraní najdete například u Google Assistant na chytrých mobilních zařízeních s operačním systémem Android, a společnost Google ho představila již před několika lety.

Trasy pro cyklisty v Mapách

Apple se snaží své nativní Mapy (nejen) v iOS neustále vylepšovat. Uživatelé mají na jejich kvalitu sice často svůj názor, jisté úsilí se ale jablečné společnosti rozhodně nedá upřít. Letos se například majitelé iPhonů dočkali navigace a tras pro cyklisty. Ty jsou – jak jistě všichni víme – součástí Map od Googlu již dlouhou dobu, a fungují opravdu skvěle.

Aplikace Překlady

Fotogalerie translate app apple keynot 4 translate app apple keynot 3 translate app apple keynot 2 Vstoupit do galerie

Mezi další novinky v operačním systému iOS 14 patří nativní aplikace s názvem Překlady. Ta v současné chvíli nabízí podporu pro jedenáct jazyků a nabízí možnost překladu konverzací, frází i jednotlivých výrazů. Jistá podobnost s Google Překladačem se jí rozhodně nedá upřít. Překladač od Googlu není v žádném případě čerstvou záležitostí, a pro základní použití je naprosto dostačující a vyhovující. Vzhledem k jeho popularitě je svým způsobem zarážející, že Apple přišel s vlastní alternativou teprve nyní.

Rozpoznání hlasu

Díky Neural Engine u procesorů série A od Applu, strojovému učení a dalším technologiím je možné řadu procesů provádět přímo v rámci iOS zařízení, aniž by došlo k odesílání jakýchkoliv dat na servery Applu. Zpracování probíhá poměrně rychle a kvalitně, a není k němu zapotřebí ani aktivní internetové připojení. Na tomto principu pracuje také funkce rozpoznání hlasu, kterou Apple využívá v operačním systému iOS 14 pro převod mluveného slova na psané v rámci softwarové klávesnice. Tento způsob rozpoznání hlasu již dříve využívaly smartphony Pixel od Googlu.

Sledování hesel

Spolu s operačním systémem iOS 14 přichází také lepší správa a zabezpečení uživatelských hesel. Společnost Apple představila ještě lepší verzi webového prohlížeče Safari, jejíž součástí je i užitečná funkce sledování hesel. V rámci této funkce vás Safari v iOS 14 například dokáže upozornit na to, zda se vaše hesla náhodou nestala součástí nějakého úniku. Jablečný webový prohlížeč pro iOS zařízení získal nově schopnost kontroly hesel a jejich následného srovnání s uniklými hesly. Google podobnou funkci představil v loňském roce v rámci rozšíření Password Chekup Chrome.

Vyhledávání emoji v klávesnici

Společnost Apple představila v operačním systému iOS 14 také možnost vyhledání konkrétních emoji za pomoci určitých výrazů přímo ve vyhledávacím poli v prostředí klávesnice. Co se nabídky nových emotikonů jako takových týče, byl Apple vždy o krok před společností Google. S funkcí vyhledávání emoji ale jako první přišla společnost Google. Tato funkce je součástí klávesnice Gboard již řadu let, a je tedy jasné, kde se asi jablečná společnost inspirovala.