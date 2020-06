Beta testování OS Applu: Vše, co jste chtěli vědět o betách iOS 14, macOS 11 a dalších

Přestože si na vydání veřejných verzí operačních systémů iOS 14, iPadSOS 14, tvOS 14, macOS 11 či watchOS 7, vyzkoušet si je můžeme již nyní. Klíčem k tomu je zapojení se do beta testování, které má Applu pomoci odhalit v jeho chystaných systémech chyby. A jelikož je beta testování velmi oblíbené i mezi vámi, našimi věrnými čtenáři, rozhodli jsme se vytvořit souhrnný článek, ve kterém naleznete odpovědi na všechny otázky týkající se beta testování.

Trocha teorie

Obecně se dá říci, že se beta testování točí de facto jen kolem dvou pojmů. Tím prvním je vývojářské testování, tím druhým pak veřejné testování. Jak už název napovídá, testování se mezi sebou liší tím, pro koho jsou určená – tedy pro vývojáře či veřejnost. Obecně platí, že vývojářské bety vychází alespoň v raných fázích testování systémů dříve než veřejné a obsahují i mnohem více chyb. Zjednodušeně by se je tedy dalo popsat jako méně bezpečné. Postupem času, v průběhu jehož jsou systémy zdokonalovány, se však chybovost ve vývojářské verzi snižuje a beta se proto kvalitativně víceméně rovná té veřejné.

Co se týče veřejného beta testování, to je – jak jeho název napovídá – určeno pro širokou veřejnost, která má chuť vyzkoušet si chystané novinky s předstihem a pomoci v jejich vývoji Applu. Je však potřeba mít na paměti, že rizika související s chybami tu stále jsou, jelikož dostanou uživatelé – byť běžní – k dispozici rozpracované systémy. Jejich spolehlivost je však zpravidla dobrá a problémy, které by mohly přechodem na ní vzniknout, v porovnání s vývojářskou betou minimální.

Možnou chybovost systémů je samozřejmě nutné brát v potaz a posoudit, zda má pro mě osobně risk v podobě její instalace smysl či nikoliv. Obecně se dá říci, že pokud potřebujete mít své Apple zařízení zcela 100% funkční, betu byste instalovat raději neměli. Mnohem lepším nápadem je její instalace na sekundární zařízení, jehož částečné vyřazení z provozu by vás až tak nelimitovalo. Zároveň se doporučuje bety instalovat jen uživatelům, kteří již mají se softwary Applu nějaké zkušenosti. Ty by se totiž mohly hodit právě při downgradu při problémech.

Rozdíl je i v přístupnosti bet. Zatímco vývojářskou betu by měli mít k dispozici jen vývojáři vlastnící zpoplatněný vývojářský účet na stránkách Applu, veřejnou betu si může ze stránek Applu stáhnout zcela zdarma každý, kdo souhlasí s podmínkami jejího využití. V praxi to však už pěkných pár let vypadá tak, že ani vývojářskou betu není problém získat, jelikož se vývojářský profil, který je nutné do telefonu pro testování nainstalovat, dá bez větších potíží dohledat na internetu – samozřejmě s tím, že pochází skutečně přímo od Applu, jelikož je jím podepsán nebo chcete-li certifikován. Ostatně, právě takto si zřejmě mnozí z vás v uplynulých hodinách nainstalovali bety iOS 14, macOS 11, watchOS 7 či tvOS 14. Jiná možnost než využít vývojářské profily totiž zatím není.

Letošní malá chyba

V diskuzích pod našimi články jsme narazili na relativně dost dotazů ohledně toho, jak je možné, že byla po skončení úvodní Keynote WWDC a stažení vývojářského profilu z internetu naskočila v nastavení iPhonu aktualizace s označením iOS 14 Public Beta. Přiznáváme, že i nás toto označení relativně zmátlo a vyvodilo v nás pocit, že si Apple letos skutečně věří a oba typy bet spouští současně. Pravda je však taková, že se nic takového neděje. Označení první vývojářské bety jako Public Beta bylo totiž zkrátka prostou chybou, kterou Apple velmi brzy po uvolnění opravil a uživatelům začal správně zobrazovat iOS 14 Developer Beta. Že se jednalo o chybu z jeho strany dokládají i podmínky použití zobrazované u Public Bety, ve kterých byla beta označována jako vývojářská, nikoliv veřejná.

Dostupnost bet z hlediska zařízení

V minulých letech platilo, že zatímco iPhony, iPady, Macy a Apple TV bylo možné testovat jak v rámci vývojářského, tak i veřejného beta testování, u Apple Watch a HomePodu byly tyto možnosti omezené buď jen na vývojářskou betu v prvním případě nebo na nic v případě druhém. To se však letos mění, jelikož se Apple rozhodl spustit veřejné beta testování i pro Apple Watch a jeho watchOS 7. Testování pro HomePod pak mezi uživatele také rozšiřuje, avšak testery si vybírá sám a tudíž je zapojení se do něj zcela jiné než u ostatních produktů.

Spuštění veřejného beta testování u watchOS 7 se dá s trochou nadsázky označit za historický moment a gesto Applu, kterým světu oznamuje, že svému systému bezmezně věří. Downgrade systému je totiž u Apple Watch velmi náročný a domácky prakticky neproveditelný, jelikož se dělá přes servisní port pomocí speciálního kabelu. Všechny ostatní produkty (vyjma HomePodu) lze přitom domácky snáz či hůř na předešlou verzi jejich systému dostat, díky čemuž není jejich využívání z tohoto hlediska ničím příliš rizikovým. Apple si tak evidentně u watchOS 7 hodně věří, jelikož je přesvědčen o tom, že i v rané fázi testování bude uživatelům vyhovovat více než watchOS 6.

Kdy veřejné beta testování začne a jak se do něj zapojit

Jak jsem již psal výše, veřejné bety jsou alespoň v rané části vývoje systému vydávány později s určitým časovým odstupem po betách vývojářských. Letos bychom se jich tedy měli alespoň dle slov šéfa Applu Tima Cooka dočkat zřejmě pro všechny systémy v průběhu června. Do té doby tedy bude možné nové systémy testovat jen skrze vývojářské bety.

Co se týče zapojení se do vývojářského beta testování, stačí k tomu registrace na stránkách beta.apple.com, na kterých Apple po spuštění beta testování zveřejní veškeré informace v čele s beta profily ke stažení. Ty si uživatel ze stránek jednoduše stáhne, nainstaluje do svého zařízení a od této chvíle již je do beta programu zařazen. V nastavení by mu proto měly přistávat veškeré veřejné updaty jeho systému.

Jak odejít z beta testování

Poměrně diskutované téma je i ukončení beta testování uživatelem po vydání veřejné verze systému, kdy uživatelé neví, jak na to. Vystoupení z beta testování je přitom naprosto jednoduché. Stačí k němu totiž jen odstranit z vašeho zařízení příslušný beta profil a je hotovo. Jakmile tak učiníte, začnou vám chodit standardní veřejné updaty systému. Je však potřeba brát v potaz to, že poslední bety jsou zpravidla hotovými veřejnými verzemi systému, ke kterým mají vývojáři “za odměnu” přístup s předstihem. Pokud se tedy uživatel rozhodne odinstalovat beta profil po instalaci poslední bety před vydáním veřejné verze systému z beta testování vystoupit, velmi pravděpodobně mu po vydání veřejné verze update do nastavení nedorazí, ale bude si muset počkat na jeho první následující verzi, pravidla označovanou jako X.0.1 či podobně.

Spoustu z vás v souvislosti s novými OS rovněž zajímá, jak provést přechod z vývojářského beta testování na veřejné beta testování. Odpověď je jednoduchá – téměř stejně jako když beta testování opouštíte s tím rozdílem, že po odstranění vývojářského beta profilu si do iPhonu nainstalujete profil veřejný ze stránek Applu. I zde samozřejmě platí, že se vývojářské a veřejné bety částečně překrývají a tudíž se může stát, že pokud jste ve vývojářském testování napřed (což je prakticky vždy), u veřejného beta testování vám dorazí až update, které bude “nadřazený” tomu, co máte právě nainstalovaný.

Pokud by vás pak zajímalo, kde se beta profily odstraňují, hledejte v nastavení, přesněji pak v sekci Obecné v případě Watch, Apple TV, iPhonů a iPadů, potažmo v Předvolbách systému a Aktualizacích softwaru u macOS. Ve všech případech je postup stejný – stačí betu smazat nebo slovy macOS navrátit nastavení profilů Macu na výchozí hodnoty.

“Povinnosti” testerů

Přestože bety systémů vnímá naprostá většina jablíčkářů jako super možnost k předčasnému otestování systému, faktem je, že mnohem víc by je měli vnímat jako pomocnou ruku směrem k Applu z hlediska jejich vývoje. Každý beta tester, který v systémech narazí na chybu, by jí totiž měl skrze aplikaci Feedback Applu nahlásit a to ideálně co možná nejpřesněji, aby jí byl schopen replikovat a poté opravit. Přestože se nejedná o příkaz nebo chcete-li povinnost, bylo by dobré, kdybychom nahlašování bugů takto vnímali. Jedině tak je totiž Apple schopen docílit systémů bez chyb, po kterých naprostá většina z nás permanentně touží. Bez pomoci beta testerů je však dokonalý systém bez jediné chybičky maximálně vlhkým snem. Pokud jste tedy do beta testování zapojeni i vy či se do něj teprve chystáte, chyby určitě nahlašujte. Děláte to totiž i pro sebe a potažmo celou Apple komunitu.