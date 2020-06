Testujeme iOS 14: Podívejte se na první screenshoty

Včera večer jsme se dočkali představení dlouho očekávaného iOS 14, který na iPhonech již brzy plně nahradí iOS 13. Přestože se “čtrnáctka” dostane do rukou veřejnosti v ostré verzi až v září, už nyní si jí mohou vývojáři vyzkoušet v rámci vývojářského beta testování. Do toho jsme tradičně zapojeni i my, díky čemuž vám můžeme nabídnout první várku screenshotů z tohoto systému. Ten se oproti iOS 13 změnil relativně dost, přičemž většinu změn zatím shledáváme jako více než dobrou. Velmi dobře vypadají například widgetu, které jsou sice dostupné zatím jen pro nativní aplikace, avšak i tak na nich lze otestovat spoustu nových věcí. Hezké jsou i složky v rámci Knihovny aplikací, které výrazně celý iOS zpřehledňují. Obecně se pak dá říci, že je letošní iOS poměrně dost založen na zvýšení celkové přehlednosti.

Pokud vás pak zajímá to, jak vypadá nový CarPlay v iOS 14, mrkněte na galerii níže. Jsou v ní tři fotky, které nám zaslal náš čtenář Petr (kterému tímto děkujeme).