Bláznivá teorie: Žádný výkonnější adaptér. Letošní iPhony se mohou prodávat bez nabíječky

Stalo se již tradicí, že dlouhé týdny a měsíce před představením nových iPhonů se analytici, leakeři a další zdroje předhání v tom, kdo přijde s větší peckou. Většinou z těchto úniků a předpovědí vybíráme jen ty nejpravděpodobnější, avšak u předpovědi britské banky Barclays musíme udělat výjimku a podělit se o ní s vámi. Analytici této banky totiž údajně v dodavatelském řetězci zaslechli, že se letošní iPhony nedočkají nejen sluchátek, ale ani nabíjecího adaptéru v balení.

Telefon, nabíjecí adaptér, nabíjecí kabel a sluchátka. Tak přesně tomuto “krabičkovému kombu” by měl být podle Barclays letos na podzim konec. Ve snaze šetřit přírodu a zároveň svou kapsu totiž podle jeho zdrojů Apple údajně plánuje nebo přinejmenším přemýšlí nad tím, že k letošním iPhonům přibalí jen a pouze nabíjecí kabel. Vše ostatní si budou uživatelé muset buď dokoupit nebo se spoléhat na své starší modely. Problém je však v tom, že kabely, které chce podle Barclays Apple k iPhonům přibalovat, mají mít koncovky Lightnong/USB-C, takže uživatelé, kteří budou přecházet de facto ze všech iPhonů kromě iPhonů 11 Pro nebudou mít doma mobilní nabíječku kompatibilní s těmito porty (pokud tedy nedokoupili na vlastní náklady). Ke všem těmto iPhonům totiž Apple přibalil v minulosti 5W adaptéry s portem USB-A.

Zřejmě není potřeba jakkoliv více zdůrazňovat, že se jedná o teorii dosti přitaženou za vlasy a že k jejímu naplnění velmi pravděpodobně letos nedojde. V době, kdy výrobci smartphonů rozšiřují obsah balení svých telefonů, by totiž bylo svým způsobem šílenství vydat se takto strmě proti proudu – tím spíš, když svět stále decimuje pandemie koronaviru a lidé nemají a nebudou mít peníze na rozhazování. Podle dosavadních informací jiných zdrojů navíc Apple vyvíjí výkonnější 20W adaptér, který by měl nabíjení iPhonů ještě zrychlit. A je opravdu velmi nepravděpodobné, že by tento adaptér prodával zvlášť. Obavy tedy rozhodně nejsou na místě.