iPhony 12 nabídnou nejlepší 5G modem současnosti

Jedním z největších vylepšení letošních iPhonů bude bezesporu 5G konektivita, díky které budou jejich uživatelé schopni využít potenciál pozvolna nastupujících 5G sítí. Podle čerstvé zprávy asijského portálu DigiTimes se navíc zdá, že podpora 5G u iPhonů bude pojata poměrně velkolepě. Apple do nich totiž vloží nejlepší 5G modem současnosti, s jehož nasazením do ostrého provozu se počítalo spíš až v roce 2021.

Hlavním udavačem trendů ve světě 5G modemů je v současnosti Qualcomm, se kterým Apple s drobnými přestávkami již řadu let spolupracuje. Právě ten na začátku letošního roku představil nejlepší 5G modem současnosti, konkrétně X60, který byl postavený na 5nm architektuře a oproti svému předchůdci v podobě X55, se kterým se počítalo do iPhonů 12, nabízel nižší energetickou spotřebu v kombinaci se schopností agregace dat z 5G pásem mmWave a sub-6Ghz. To mu mělo zjednodušeně řečeno zajistit vynikající příjem 5G prakticky kdekoliv (kde je pokrytí) a za jakýchkoliv podmínek sítě. Háček však byl v tom, že se modem světu představil teprve v únoru a proto se očekávalo, že se jeho nasazení svět dočká až v příštím roce. Zdroje DigiTimes však tvrdí, že se Applu podařilo na jeho implementaci s Qualcommem domluvit a proto jej nalezneme už v letošních iPhonech.

Jelikož jsou zdroje DigiTimes poměrně přesné, nezdá se jejich nová zpráva jako nepravděpodobná. Na její potvrzení si nicméně budeme muset ještě chvíli počkat. Oficiální představení nových iPhonů totiž proběhne až zhruba za čtvrt roku – konkrétně v září či říjnu. Do té doby se nicméně zcela určitě objeví další zprávy, které nám chystané telefony ještě přiblíží. Už nyní se však o nich dá říci, že budou opravdu skvělé a je se na co těšit.