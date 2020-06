Týden ve světě Applu očima Androiďáka (15. – 19. 6. 2020)

V tomto novém druhu článků vám každý týden budeme přinášet řadu posledních zajímavostí ze světa společnosti Apple. Nepůjde však o klasický souhrn článků, ale o „okořeněný“ pohled uživatele Androidu, který má na Apple pravděpodobně jiný názor než většina čtenářů. Může tak nabídnout jiný pohled na věc, nebo přiblížit způsob, jakým danou věc dělají u konkurence. Jaký tedy byl v jeho očích tento týden?

Další problém pro Apple? Displeje pro iPhony 12 od jednoho z dodavatelů pohořely v testech kvality

Fotogalerie iPhone XR displej lsa 2 iPhone XR displej lsa 1 iphone-7-displej-jas-04 Vstoupit do galerie

Apple se nezadržitelně blíží k dokončení iPhonů 12. V poslední době už se začínají objevovat zprávy o tom, že se žádného odkladu nedočkáme a iPhone 12 uvidíme na trhu v klasické době. Problémy však můžou způsobit dodavatelé, konkrétně je řeč o čínské společnosti BOE, která má dodávat displeje. Ty však neprošly testem kvality a nebyly tak dodány Applu včas. Vypadá to na nějaké větší problémy u BOE, protože před pár dny se o stejném problému mluvilo i ve spojení se společností Samsung. Korejská společnost měla BOE displeje použít u základní verze Galaxy S21, aby se tak ušetřilo. Samsung to zkoušel i u další čínské společnosti s názvem CSOT, i tyto displeje však pohořely v testech kvality. Samsung nasadil se svými displeji laťku hodně vysoko a veškerá konkurence prozatím zaostává. Nevýhodou displejů od Samsungu je však jejich vysoká cena. Pokud však výrobci telefonů nenaleznou alternativu, tak to bohužel pocítíme i my na ceně telefonů, která opět poroste.

Jeden z nejuznávanějších leakerů prozradil, jak vypadá prototyp prvního ohebného iPhonu

Zatímco u Androidu už se chystáme na druhou generaci ohebných telefonů, tak u Applu si na ně ještě nějaký čas počkáme. Leaker Jon Prosser už měl však vidět prototyp tohoto telefonu a následně jej popsal na twitteru. Pokud se jeho slova potvrdí, tak nepůjde o ohebný, ale spíše skládací telefon. Má mít totiž dva oddělené displeje. Tedy něco, co jsme u Androidu mohli vidět již v roce 2018, kdy ZTE představilo telefon Axon M. Později jsme se dočkali i řešení LG, které k vybraným telefonům nabízí sekundární displej. Nemůžeme zapomenout ani na Microsoft Surface Duo, kterého se máme dočkat tento rok. I řešení od Microsoftu bude používat dva oddělené panely. Pokud tedy Apple tento prototyp za rok či dva dokončí, tak bude spíše pro smích, obzvlášť když Samsung nebo Huawei budou vydávat třetí/čtvrtou generaci „skutečného“ ohebného telefonu.

Jedno z nejočekávanějších vylepšení iPhonů 12 Pro potvrzeno dalším zdrojem

Vypadá to, že navýšení obnovovací frekvence na 120 Hz je u iPhonů 12 téměř jisté. Už tři různé zdroje potvrdily existenci 120Hz displejů u celé modelové řady iPhone 12. Kromě Jona Prossera a Minga-Chi Kua to potvrdil i Ross Young. Ten však tvrdí, že vyšší obnovovací frekvenci obdrží pouze nejvyšší řada Pro. To by byla určitě škoda a rozdíly mezi klasickým iPhonem a řadou Pro by se opět zvětšily. Zajímavé je, že se nikde vůbec nezmiňuje 90Hz obnovovací frekvence, která by pro iPhone 12 mohla být ideální volbou. Právě 90Hz obnovovací frekvenci využívá řada Android telefonů, obzvlášť v podobné cenové kategorii, ve které se má pohybovat iPhone 12. Tato frekvence navíc není tak náročná na baterii telefonu, což by rovněž mohlo pomoct základním iPhonům, které mají mít nižší kapacitu baterie.

Menší výřez v displeji dostanou všechny iPhony 12, LiDAR jen 12 Pro Max

Apple není zrovna proslavený tím, že by měnil design svých zařízení. Vidět to můžeme i na tom, že od vydání iPhonu X se toho po designové stránce příliš nezměnilo. Speciálně pak na přední straně, kde stále můžeme vidět obrovský výřez na selfie kameru a senzory pro FaceID. Android konkurence utekla Applu a můžeme normálně vídat miniaturní výřezy, průstřely displeje či rovnou vysunovací mechanismy. Jedním z argumentů zachování velkého výřezu byly právě FaceID senzory, které nemá velká většina Android telefonů. Například Huawei však v minulém roce u modelu Mate 30 Pro ukázal, že výřez se dá zmenšit i s pokročilými senzory pro 3D skenování obličeje. Vypadá to, že se Apple inspiroval, protože alespoň podle informací leakera a youtubera s názvem EverythingApplePro se v letošním roce dočkáme zmenšení výřezu u všech modelů iPhone 12.