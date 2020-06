Jedno z nejočekávanějších vylepšení iPhonů 12 Pro potvrzeno dalším zdrojem

Již dlouhé měsíce se spekuluje o tom, že se iPhony 12 pro nebo minimálně některé modely z této řady dočkají navýšení obnovovací frekvence displeje ze současných 60 Hz na 120 Hz. Ačkoliv jsme nyní poměrně dlouho o této novince neslyšeli, nyní ji potvrdil další velmi důvěryhodný zdroj – konkrétně analytik a zakladatel společnosti DSCC v jedné osobě, Ross Young.

Yongovy zdroje de facto potvrzují slova leakera Jona Prossera či Minga-Chi Kua, kteří navýšení obnovovací frekvence již prorokovali v minulosti. Zatímco však oni předpokládali, že se novinky dočká celá modelová řada 12, Young je přesvědčen o tom, že 120 Hz nasadí Apple jen u řady Pro – tedy konkrétně modelů 12 Pro a 12 Pro Max. Tímto krokem by mohl čistě teoreticky velmi slušně povzbudit jejich prodeje, o což mu zcela určitě půjde.

A co zbytek?

Kromě detailů ohledně obnovovací frekvence displeje prozradily zdroje i drobnosti ohledně rozměrů těla největšího chystaného iPhonu. Ten by měl být tlustý jen 7,4 mm namísto nynějších 8,1 mm, kterými disponuje iPhone 11 Pro Max, díky čemuž by měl být ještě elegantnější. Malá tloušťka však Applu neumožní nasazení příliš velké baterie. Její kapacita u největšího modelu by tak neměla přesáhnout 4400 mAh, což není v porovnání s konkurencí žádná sláva. Na druhou stranu, pokud se Applu podaří skvěle optimalizovat iOS a procesor nových iPhonů bude mimořádně úsporný, nemusela by hrát nižší kapacita baterie příliš velkou roli.