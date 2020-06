Menší výřez v displeji dostanou všechny iPhony 12, LiDAR jen 12 Pro Max

Výřez v displeji iPhonů je i více než dva a půl roku po své premiéře trnem v oku mnoha jablíčkářů. V letošním roce se však chystá jeho velké zmenšení, díky čemuž by už neměl na iPhonech působit tak rušivě jako tomu je nyní. Podle leakera a youtubera v jedné osobě EverythingApplePro se navíc mají tohoto upgradu dočkat všechny chystané “dvanáctky”.

Zatímco nad hranatým designem letošních iPhonů již pochybuje málokdo, u výřezů v displeji se doposud zdroje příliš neshodly. Zatímco některé totiž uváděly to, že se zmenšení dočkají všechny letošní modely, jiné zase tvrdily, že se změna týká jen prémiové řady Pro. Podle EverythingApplePro se však v Applu počítá s variantou číslo jedna – tedy se zmenšením výřezů v celé modelové řadě. Jen díky tomuto kroku totiž bude schopen telefony velmi slušně designově sjednotit, o což mu v posledních letech velmi jde.

Fotogalerie schema iPhone 12 8 schema iPhone 12 7 schema iPhone 12 6 schema iPhone 12 5 +5 Fotek schema iPhone 12 4 schema iPhone 12 3 schema iPhone 12 2 schema iPhone 12 1 Vstoupit do galerie

LiDAR jen u jednoho modelu?

Velmi zajímavé informace jsme se dozvěděli i ohledně LiDAR senzoru pro skenování okolí telefonu. Ten má totiž do vínku dostat dle leakera jen největší 6,7” iPhone 12 Pro Max, čímž by se odlišil od zbylých tří modelů. Doposud se přitom počítalo s tím, že se LiDARu dočká i jeho menší 6,1” bratříček z řady Pro. To však v plánu Apple údajně nemá a po několika letech opět odliší telefony jedné řady nejen velikostně, ale i vlastnostmi.

Díky youtuberovi máme nyní konečně jasno i v tom, co je podlouhlá ploška na boku telefonů, kterou mnozí ještě donedávna považovali za Smart Connector. Jednat by se však ve skutečnosti mělo o speciální anténu pro 5G, jehož podporou mají letos disponovat všechny iPhony 12. Pokud jste se tedy těšili na připojitelnost periferií se Smart Connectorem k novým iPhonům, budete v tomto směru zklamaní.