První ohebný iPhone se blíží, potvrdil jeden z nejuznávanějších leakerů

Ještě před pár lety vnímala naprostá většina z nás ohebné smartphony jako výdobytek sci-fi filmů. Technologičtí giganti v čele se Samsungem či Huaweiem nám však v uplynulých měsících jasně ukázali, že i v dnešním světě je pro podobné produkty místo. Jejich přijetí zatím sice nebylo zřejmě i kvůli jejich vysoké ceně příliš valné, postupem času si však zcela určitě najdou cestu k desítkám milionů uživatelů. Asi se proto nebudete divit, že chce na tuto cestu vykročit i Apple.

Zprávy o vývoji ohebného iPhonu Applem se objevují již dlouhé měsíce s tím, že prvních výsledků bychom se mohli dočkat snad už v roce 2020 či 2021. To nyní nepřímo potvrdil i velmi přesný leaker Jon Prosser, který začal v posledních dnech na svém Twitteru tweetovat nejrůznější hesla a “popichy” související právě s ohebnými iPhony. Kdy přesně by se měl Apple svou ohebnou novinkou pochlubit sice leaker neprozradil, avšak vzhledem k tomu, že se začíná o blížící se produkty zajímat zpravidla relativně krátce před jejich uvedením se zdá poměrně pravděpodobné, že by mohla být za rohem.

Žádný výmysl

Předpověď Prossera nelze v žádném případě považovat za prachsprosté plácání do větru. Svým způsobem totiž potvrzuje slova šéfa společnosti Corning, která Applu dodává skla pro jeho telefony. Ten se nechal na začátku letošního roku slyšet, že první ohebná skla Gorilla Glass by měla být k dispozici do konce roku 2020. Ten je sice zatím ještě relativně daleko, avšak to Applu nebrání v tom, aby telefon například jen poodhalil a začal jej prodávat za dobrého půl roku či více, stejně jako tomu bylo u HomePodu či iMacu Pro. Pro jakou cestu se Apple rozhodne nicméně ukáže stejně až čas.