Bloomberg: Moc nového hardwaru na WWDC nečekejte

Úvodní Keynote vývojářské konference WWDC odstartuje již zítra v 19:00. Natěšenost a napětí mezi jablíčkáři proto pozvolna graduje. Co vše bychom měli na Keynote vidět je sice díky spoustě úniků z předešlých dní již vcelku jasné, velmi dobře informovaná agentura Bloomberg se však rozhodla obecnou informovanost o plánovaném programu ještě zlepšit. Co tedy podle Bloombergu zítra uvidíme?

Zdroj agentury tvrdí, že se Apple stejně jako loni a předloni zaměří na úvodní Keynote primárně na software a nikoliv na hardware, jak tomu bylo třeba v roce 2017. Kvůli tomu se tak máme rozloučit například s představením nové generace Apple TV či HomePodu, jelikož oba produkty mají dorazit až na podzim. Otazníky visí i nad novými iMacy, které se měly podle mnoha informací na WWDC představit, avšak ani tím si není Bloomberg tak úplně jistý. Co naopak víceméně potvrdil je oznámení přechodu z procesorů Intel na svá vlastní řešení pro Macy – tedy alespoň na některé.

Zaměřením se na operační systémy chce Apple vytvořit dokonalou půdu pro příchod hardwarů naplánovaný na druhou polovinu letošního roku.V tomto směru však bude velmi záležet i na vývojářích, kteří budou v tvorbě cesty Applu svým způsobem pomoci přijetím jeho softwarových novinek a prací s nimi. Nutno však podotknout, že nepříjemné to pro ně zcela určitě nebude, jelikož například v macOS se dočkají výrazného zlepšení možnosti portace iOS/iPadOS aplikací na macOS. Apple pak světu představí jako demonstraci tohoto vylepšení novou macOS verzi aplikace Zprávy, která bude vycházet právě z mobilní verze.

Co se týče iOS 14, u něj Bloomberg potvrdil je to, že byl vyvíjen a interně testován zcela novým “bezpečnějším” způsobem a díky tomu by tak měl být výrazně stabilnější a daleko méně ovlivněn chybami než jeho předešlé verze. Dále se u něj mělo pracovat i na možnosti změny výchozích aplikací pro různé úkony jako například maily, hudba či prohlížení internetu, avšak není jasné, zda se k tomu nakonec Apple odhodlá. Pokud by vás pak zajímaly novinky pro watchOS, ze strany Bloombergu je potvrzeno nasazení dětského režimu, nových ciferníků a především pak aplikace pro spánkovou analýzu. Je tedy skutečně na co se těšit.