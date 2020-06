Co očekáváme od iOS 14

Od představení iOS 14 a dalších nových operačních systémů nás v tuto chvíli dělí již méně než týden. Abychom vám čekání na úvodní Keynote WWDC, na které odhalení novinek proběhne, co nejlépe zkrátili, připravili jsme pro vás sérii článků týkající se našich očekávání ohledně novinek. Ty budeme následně moci skvěle porovnat s realitou, která by však neměla být příliš vzdálená. Naše očekávání totiž přímo vychází z úniků informací, které se objevují již dlouhé měsíce. Co tedy očekáváme od iOS 14?

Stabilita a bezproblémová funkčnost už od první verze

Přestože nelze iOS 13 v žádném případě označit za podobnou tragédii jako iOS 13 z roku 2017, nedá se říci, že by byl minimálně v prvních verzích tak úplně spolehlivý. Chyb, které v něm Apple i přes několikaměsíční testování zanechal, bylo totiž opravdu dost a některé se mu podařilo zalátat až před nedávnem. Jestli tedy něco od iOS 14 chceme nebo chcete-li očekáváme, je to víceméně bezproblémová funkčnost už od první veřejné verze, která vyjde v září či říjnu (v závislosti na vydání iPhonů 12). Každotýdenní instalace nových updatů je totiž přinejmenším otrava. Chyby, které jsou takto látány, navíc jsou mnohdy poměrně nebezpečné a tudíž ohrožují naše data v telefonu. Přitom ochrana dat a potažmo celková bezproblémová funkčnost systému je pro komfortní uživatelský zážitek absolutně nejdůležitější. Někteří z vás mě možná ukamenují, ale osobně bych raději viděl iOS 14 bez jakékoliv novinky, ale zato 100% funkční a bezproblémový, než s novinkami a spoustou chyb.

Detaily dotažené k dokonalosti

Rozhodně se nadá říci, že by Apple v posledních letech s novinkami v iOS šetřil. Na můj vkus však byly mnohé novinky ušity takříkajíc horkou jehlou a ve verzi, v jaké nyní v telefonech jsou, mi nedávají tak úplně smysl a nebo mi jej dávají jen částečně. Skvělým příkladem může být Dark Mode, který lze bez nadsázky označit za jednu z nejočekávanějších novinek posledních let a který je dle mého Applem uchopen skoro až neuvěřitelně obšírně. Přitom by stačilo tak málo – například vytvoření jakéhosi rozvrhu pro navolení designu jednotlivých aplikací – a dostali bychom se u jeho využitelnosti na zcela novou úroveň. Totéž v bledě modrém platí třeba i o fotoaparátu a nemožnosti nastavit si snímání do poměru 16:9 či o softwarovém zámku funkce Quick Take jen na nejnovější iPhony. Jasně, jedná se svým způsobem o prkotiny, avšak právě ty vytváří rozdíl mezi dobrým a skvělým uživatelským komfortem. Podle úniků informací se však naštěstí zdá, že si Apple tyto věci začíná moc dobře uvědomovat a do iOS 14 je zapojí, stejně jako se zaměří na výše zmíněnou stabilitu systému.

Chytře pojaté novinky

Jednou z nejvýraznějších novinek letošního iOS 14 má být podpora widgetů na domovské obrazovce iPhonu. Ta může být naprosto geniálním game-changerem pro využitelnost iPhonů, nebo naopak nakročením do propasti. Je jasné, že Applu půjde primárně o první jmenovaný směr a proto očekávám, že podporu widgetů vyšperkuje zajímavými funkcemi či jí zkrátka vytvoří tak, aby strčila do kapsy telefony s Androidem. Co přesně by mohl v tomto směru ze své šperkovnice vytáhnout je zatím ve hvězdách, avšak osobně očekávám minimálně podporu aktivního ovládání jednotlivých widgetů – tedy takové, které vám umožní s aplikací, ke které bude widget “připojen”, její plné nebo minimálně výrazné ovládání. Představit si takto lze třeba jednoduchou aktivaci Diktafonu, nejrůznější knoflíky pro HomeKitové příslušenství, ale třeba i rychlé odpovědi pro Zprávy či Messenger či button pro přepínání prezentací v Keynotes či PowerPointu. Ty aplikace, které nebudou přes widgety dobře ovladatelné, by si pak určitě zasloužily minimálně něco jako podporu živých dlaždic, kdy například u Fotek by jejich widget denně ukazoval Fotku dne či podobné věci. Zkrátka a dobře – je potřeba pojmout novinky tak, aby dávaly komplexně smysl. To samozřejmě platí nejen pro widgety, ale pro naprosto vše, co v iOS 14 dorazí.

Prvotřídní podpora i pro starší zařízení

Čím dál více zdrojů se shoduje na tom, že iOS 14 nainstalujeme na všechny iPhony, iPady a iPody touch s podporou iOS 13. To by jinými slovy znamenalo, že “třináctku” nacpeme třeba i na iPhone 6s, který je mezi uživateli stále velmi oblíbený, ale svá nejlepší léta má už zkrátka za sebou. Pokud se tyto předpovědi vyplní, pak bude naprosto klíčové, aby se instalace nového softwaru na starších zařízeních negativně nepodepsala, jako tomu bylo v minulosti třeba u již vzpomenutého iOS 11. Ten totiž de facto zlikvidoval starší iPady a ani majitelé iPhonů 5s na něj nemají příliš dobré vzpomínky. Až iOS 12 veškeré bolístky způsobené ním relativně dobře odstranil. Stejný scénář si nicméně Apple nemůže alespoň dle názoru v naší redakci znovu dovolit a tudíž jsme přesvědčeni o tom, že všechny zařízení podporující iOS 14 budou stoprocentně funkční – respektive funkční tak, jak byla na iOS 13.

Příchod novinek hned při startu

Apple si v posledních letech oblíbil nešvar, který mnozí z nás nevidí vůbec rádi. Jedná se konkrétně o pozdní implementaci novinek. Ty si zpravidla veškeré ovace užijí už na WWDC, Apple je však do prvních verzí nezařadí s tím, že dorazí “někdy” a člověk čeká, čeká a zase jen čeká. Nejedná se přitom zpravidla o žádné extrémní funkce, které by si podobné prostoje zasloužily. V živé paměti můžete mít třeba implementaci podpory ukládání zpráv z aplikace Zprávy na iCloud, která si svou premiéru odbyla na červnové WWDC, aby na iPhony dorazila za zhruba třičtvrtě roku, kdy se již zraky jablíčkářů upínají k nové generaci iOS. I v tomto případě si je asmozřejmě Apple velmi dobře vědom toho, že podobné jednání jeho uživatele lidově řečeno vytáčí a proto věřím, že se tohoto jednání letos vyvaruje.