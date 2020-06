iOS 14 přinese velké vylepšení Apple Podcastů

Pokud jste příznivci aplikace Apple Podcasty, iOS 14 vám vykouzlí úsměv na tváří. Podle čerstvých informací magazínu 9to5mac, jehož zdroje sahají přímo do Applu, se totiž v nové verzi Podcastů v iOS 14 objeví spousta skvělých novinek, které jejich využitelnost výrazně zvýší.

První novinkou v Podcastech by měla být nová záložka Pro vás, která by měla fungovat prakticky stejně jako její jmenovkyně z Apple Music – tedy by se v ní měly zobrazovat algoritmem vybrané podcasty, které by vás mohly zaujmout. Jinými slovy, v záložce Pro vás naleznete podcasty vybrané podle vašich preferencí, díky čemuž by pro vás měly být velmi atraktivní.

Dorazí i dodatečný obsah

Další příjemnou novinkou v Podcastech z iOS 14 má být rozšiřitelnost mikrostránek podcastových pořadů o dodatečný nebo chcete-li bonusový obsah, který bude poodhalovat například nejrůznější zajímavosti z jejich natáčení, popřípadě rozebírat určitá témata, která v hlavních podcastech zazněly. Nutno však podotknout, že využitelnost této možnosti bude ryze na autorech. Pokud tedy nebudou chtít dodatečný obsah nabízet, k dispozici jednoduše nebude. Dá se však očekávat, že této nové možnosti využití velmi rádi, jelikož se bude jednat o další možnost, jak zpopularizovat jejich pořad.

Veškeré detaily ohledně aplikace Podcasty a iOS 14 se dozvíme už v pondělí 22. června od 19 hodin. Právě v tuto dobu totiž odstartuje vývojářská konference WWDC, na jejíž úvodní Keynote si všechny tyto novinky odbudou svou premiéru. Doufejme, že jich pro nás má Apple připravených ještě pořádnou nálož.