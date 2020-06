Uniklý iOS 14 odhalil design nového iMacu

Na první polovinu roku 2020 nebude Apple vzpomínat v dobrém hned z několika důvodů. Jedním z nich bude bezesporu i únik testovací verze iOS 14, díky kterému se svět v prvních měsících letoška dozvěděl o tomto chystaném systému s předstihem obrovské množství zajímavých detailů. Všechny zajímavosti navíc ještě systém dle všeho nevydal. Před pár hodinami se v něm totiž například podařila objevit ikona nové generace iMacu, která by si měla odbýt své představení na pondělní WWDC.

Na ikonu nové generace iMacu narazil jako první v iOS 14 ruský vývojář a designér v jedné osobě vystupující na Twitteru pod jménem iFinder. Přestože má ikona velmi malé rozlišení, je z ní jasně patrné, že se od své předchůdkyně určené pro nynější iMac liší a to zejména stejnoměrností rámečků. Ty jsou u ní sice širší, avšak dá se předpokládat, že to jen proto, aby vypadala ikona v malém formátu vizuálně lépe než s úzkými rámečky. V reálu se nicméně dají úzké rámečky samozřejmě očekávat.

Z ikony je jasně patrné, že je iMac designován ve stejném duchu jako vloni představený Pro Display XDR – tedy bez jakýchkoliv zbytečných “brad”, které by narušovaly souměrnost produktu, jako je tomu u nynějších iMaců. Rovněž se zdá, že se mírného přepracování dočká i hliníková noha počítače, která se zdá být alespoň podle ikony vytvarována stejně jako stojan pro Pro Display XDR – tedy do pravého úhlu a nikoliv do oblouků. Na finální odhalení si nicméně budeme muset ještě šest dní počkat.