Apple vyvíjí technologii, díky které by mělo být sklo na jeho produktech odolnější

Jestli se něčeho mnozí jablíčkáři bojí jako čert kříže, jsou to rozbitá záda či displej jejich iPhonů. Opravy těchto komponentů jsou totiž zejména u novějších modelů velmi drahé, kvůli čemuž k nim někteří uživatelé po jejich rozbití ani nepřistupují a nadále používají své telefony se zdemolovanými displeji či zády. V budoucnu by však mohla bolístka jménem rozbité sklo na telefonu vymizet – tedy minimálně z velké části.

Apple podle nových patentů přemýšlí nad způsobem, jak vytvořit své produkty ještě odolnější právě z hlediska skla. Jednou z cest by mohlo být nanášení skla na produkty zjednodušeně řečeno tryskami a to po mikrovrstvách, které by byly pozvolna sjednocovány. “Stříkané” sklo by pak bylo smícháno s různými polykrystalickými materiály a dalšími prvky, které by měly zvýšit jeho odolnost proti rozbití. I samotné tryskání by pak bylo prováděno speciálním postupem, který by měl mít na odolnost výsledného produktu pozitivní vliv. To vše přitom při zachování minimalistického vzhledu či rozměrů.

Velmi zajímavé je i to, že se Apple u nápadu neomezuje jen na displeje iPhonů, které trpí na rozbíjení suverénně nejvíce, ale hovoří i o Macích, iPadech, Apple Watch či jiných budoucích produktech. Technologie by tedy měla mít opravdu všestranné využití, díky čemuž by bylo její dokončení pro Apple velkou výhrou. Je však potřeba pamatovat na to, že se stále jedná jen o patent, který může mít ke zrealizování velmi daleko a je dokonce možné, že se jej nepodaří dotáhnout k dokonalosti nikdy.