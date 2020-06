Jak správně nahlásit chybu v iOS či macOS? Apple přináší pár tipů, jak na to

Přestože bychom si zcela určitě všichni moc přáli, aby byly operační systémy od Applu už od první verze naprosto bezchybné, pravdou je, že vzhledem ke komplikovanosti těchto softwarů nelze bezchybnost “na první dobrou” očekávat nikdy. Každý uživatel se však může zasloužit alespoň o to, aby byly chyby v OS odstraněny co možná nejdříve. Stačí k tomu jediné – nahlašovat je Applu přes Feedback Assistant ve webovém prohlížeči, potažmo přes stejnojmennou aplikaci dostupnou v testovacích profilech. I tento zdánlivě jednoduchý úkon má však svá pravidla, které je nutné dodržet, aby bylo nahlášení chyby vůbec k něčemu.

Právě nahlašování chyb v systémech se Apple věnuje ve svém novém podpůrném článku, který vydal dnes v noci zřejmě jako předvoj blížícího se příchodu iOS 14. Obecně totiž platí, že s novými verzemi operačních systémů potřebuje kvůli mnoha novým prvkům v nich pomoci nejvíce. Jak by tedy měl uživatel dle instrukcí Applu chyby v jeho systémech přes webový formulář či aplikaci Feedback Assistant nahlašovat?

Kromě toho, že by měli uživatelé nahlašovat každou chybu, na kterou narazí, je naprosto stěžejní, aby byl veškerý popis problémů velmi detailní. Jedině tak jej totiž je Apple schopný reprodukovat na svých zařízeních a díky tomu i opravit. Ve feedbacku od uživatele by se tak měl nacházet naprosto přesný seznam všech kroků, které ke spuštění chyby vedly a také to, co byl očekávaný výsledek – tedy například spuštění určité funkce či podobné záležitosti. Pokud je to jen trochu možné, je vždy lepší chyby zaznamenat na screenshoty či videa a ty následně formulářem či aplikací. Vývojáři, kteří narazili na chybu související s jejich aplikací a novým iOS, pak mají Applu zaslat i problematickou aplikaci či část jejího kódu.

Pokud uživatelé nahlašují problémy přes aplikaci Feedback Assistant, je dle Applu velmi důležité i to, aby správně zařadili problém do kategorie, kterou jim aplikace nabídne. To z toho důvodu, že aplikace automaticky shromažďuje související data pro analýzu chyby přímo z iPhonu a tímto způsobem by zkrátka mohla zapadnout úplně jinam, než kam reálně patří. Oprava problému by proto byla opět o něco komplikovanější.

Při pohledu na elementární pravidla nahlašování chyb by se skoro chtělo říci, jak primitivní celý úkon je. To je sice svým způsobem pravda, avšak na druhou stranu je potřeba brát v potaz to, že obrovské množství uživatelů chyby absolutně ignoruje a jen čeká na jejich opravy. O nahlašování problémů se tak ve výsledku stará jen nepatrné množství uživatelů, ze kterého ještě mnoho z nich vypadne právě kvůli nesprávnému či neúplnému postupu nahlášení. Ve výsledku tak má Apple k dispozici v poměru k počtu uživatelů jen pramálo informací o tom, co přesně je špatně a jak to opravit. Pokud tedy chcete s rozvojem OS Applu pomoci i vy, rozhodně nahlašování chyb neignorujte. Webový formulář pro tuto činnost naleznete na feedbackassistant.apple.com, aplikaci pak v každé betě.