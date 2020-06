Facebook zamíchal algoritmy, aktuálnost už není na prvním místě

Hlavní devízou Facebooku byly pro mnohé z nás v minulosti aktuální informace o našich přátelích, koníčcích či dalších věcech, které nás zajímají. Jak se však alespoň podle posledních měsíců zdá, aktuálnost už není u této sociální sítě a prvním místě. Změnou algoritmů se totiž mnohé příspěvky zobrazují uživatelům s velkým časovým odstupem od přidání, kvůli čemuž se pro ně stávají méně atraktivními. Vyplývá to alespoň z našeho pozorování a dojmů mnohých uživatelů Facebooku vyjádřených na nejrůznějších diskuzních fórech.

V redakci jsme si začali všímat zvláštního chování Facebooku již před několika týdny, kdy se nám začaly příspěvky z naší fanstránky Letem světem Applem, ale i spousty jiných stránek zobrazovat na úvodní zdi se zpožděním a to mnohdy i několikadenním. Abychom se pak k aktuálním příspěvkům stránek dostali, je nutné je “napřímo” navštívit a zkontrolovat je, což se rozhodně nedá označit za komfortní způsob využívání Zuckerbergovy sítě. V minulosti přitom platilo, že veškeré novinky byly na zdi vidět a scrollováním dolů se člověk “prokousával” ke staršímu a staršímu obsahu.

Facebook se bohužel k jakýmkoliv zásahům do svých algoritmů nevyjadřuje a tudíž nelze říci, zda se z jeho strany jedná o chybu či záměr. Minimálně z logiky věci by však dávala smysl varianta číslo 1, jelikož neaktuálními příspěvky si Facebook zvýšení aktivity, proklikovosti a dalších parametrů zaručeně nezíská. Chyby u něj navíc nejsou ničím výjimečným, jelikož se s nimi především správci fanstránek potýkají takřka dnes a denně. Pozdní zobrazování příspěvků by se navíc dalo s trochou nadsázky vnímat i jako jakési ovlivňování veřejnosti pomocí fake news, jelikož si kvůli tomu mohou lidé snadno myslet něco, co nabylo platnost již v minulosti, čímž se de facto uvádí v omyl, jelikož daná věc už třeba zase platit nemusí. Skvělým příkladem mohou být ostatně nynější zprávy ohledně situace okolo koronaviru. Ta se totiž mění nebo alespoň v uplynulých týdnech měnila de facto každým okamžikem a několik hodin či dní stará zpráva už byla mnohdy právě kvůli nepředvídatelnému vývoji absolutně irelevantní.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se bude situace okolo algoritmů zobrazování příspěvků na Facebooku vyvíjet i nadále. Jisté je v tuto chvíli minimálně to, že neaktuálnost zdi této sociální sítě rozhodně nesvědčí a do jisté míry může stát i za odlivem uživatelů ke konkurenci. Určitě by tak v tomto směru stálo za to zapracovat na uživatelské přívětivosti a minimálně v tomto směru se vrátit ke kořenům, které byly svým způsobem nejspolehlivější a nejpřívětivější.