Známe další detaily chystaného Dark Mode pro mobilní Facebook

O tom, že Facebook již relativně dlouho pracuje na Dark Mode nebo chcete-li tmavém režimu pro svou mobilní aplikaci není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Přestože zatím nevíme, kdy bychom se mohli jeho nasazení dočkat, díky jeho beta testování v kombinaci s nejrůznějšími úniky víme o tomto prvku již relativně dost. O poslední nálož informací se postaral nyní portál 9to5google.

Redaktorům z 9to5google se dostala do rukou interní beta Facebooku pro Android s podporou Dark Modu. To však nám jakožto jablíčkářům nemusí vůbec vadit, jelikož je androidí verze a iOS verze po designové stránce i z hlediska funkčnosti shodná. Díky tomu tak již nyní víme například to, že Dark Mode Facebooku nebude tak úplně Dark Modem, jelikož v některých částech systémunenasadí 100% černou barvu, nýbrž jen tmavě šedou. Kvůli tomu tak nebude mít žádný pozitivní vliv na výdrž baterie OLED smartphonů v čele s iPhony. Dá se proto očekávat, že za toto rozhodnutí bude mnohými uživateli tvrdě kritizován. Přeci jen, úspora baterie je jednou z hlavních devíz Dark Modu v telefonech.

Zatímco první detail Dark Modu Facebooku zřejmě příliš nepotěší, druhý už ano. Facebook se totiž rozhodl jeho nastavení vytvořit co možná nejobšírněji a kromě možnosti trvalé aktivace nebo naopak deaktivace přidal do nastavení i možnost kopírování nastavení vzhledu telefonu. To jinými slovy znamená, že při přepnutí světlého režimu iPhonu do tmavého se automaticky přepne i vzhled Facebooku a naopak. Jedná se sice svým způsobem o detail, avšak chybí v mnoha aplikacích, což někteří uživatelé vnímají jako obrovský problém.