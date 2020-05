Facebook spustil Dark Mode: Takto jej aktivujete

Před několika týdny jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že si ve webovém rozhraní Facebooku můžete aktivovat jeho nový, přepracovaný vzhled. Postup to byl vcelku jednoduchý, stačilo na podporovaném prohlížeči přejít do nastavení a zde klepnout na možnost Přejít na nový Facebook. Společnost Facebook oznámila redesign své největší sociální sítě již na začátku tohoto měsíce. Kromě webové verze se redesignu dočkala také mobilní aplikace. Největším trhákem nového webového rozhraní je bezesporu tmavý režim, chcete-li Dark Mode. V tomto článku se mimo jiné dozvíte, jak jej aktivovat.

Kromě tmavého režimu je nový design o mnoho lehčí, čistší a především modernější. Facebook tento nový design oficiálně spustil počínaje dneškem. Pro vás, jakožto uživatele, to znamená, že se můžete pomaličku začít loučit se starým designem. Všem uživatelům by se měl postupně začít nový design zobrazovat – změna je sice globální, avšak jak už to u podobných změn bývá zvykem, tak se spouští postupně a je tak možné, že například vy nový design ještě k dispozici mít nebudete, zatímco váš kamarád ano. Nový design je v této „prvotní“ fázi bohužel omezen i webovým prohlížečem. Osobně mohu potvrdit, že nový design funguje na Google Chrome. V případě Safari si však jableční nadšenci ještě budou muset počkat – pro ně je spuštění nového designu prozatím ještě několik dnů vzdálené.

Nový design webového rozhraní Facebooku by se vám měl aktivovat automaticky. Poznáte to tak, že se vám po přihlášení zobrazí okno s upozorněním, ve kterém najdete informace o novém designu. Jakmile klepnete na tlačítko Další, tak už si můžete zvolit, zdali budete využívat světlý anebo tmavý režim. Výběr režimu se zatím bohužel nepřizpůsobuje režimu, který máte nastavený v rámci systému – i v tomto případě se ale očekává, že tuto funkci Facebook dodá později (snad již s příchodem nového designu na Safari). Pokud chcete tmavý režim (de)aktivovat, stačí v novém rozhraní klepnout vpravo nahoře na malou šipku, a poté přepnout přepínač u kolonky Tmavý režim do (ne)aktivní polohy.

Pokud patříte mezi uživatele, kterým se nový design Facebooku automaticky nezobrazil, tak nemusíte zoufat. Stačí, abyste se přesunuli na designem podporovaný prohlížeč, a poté v pravé horní části klepnuli na šipku. Z menu poté stačí vybrat možnost Přejít na nový Facebook, čímž se do nového rozhraní dostanete ručně. Opět zdůrazňujeme, že se nový design dostává k uživatelům postupně – pokud se vám tedy nezobrazí automaticky, tak je buď nutné vyčkat, anebo provést ruční aktivaci. Jak se vám nový design Facebooku líbí? Dejte nám to vědět do komentářů.