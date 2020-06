Apple představí na WWDC redesignovaný iMac s grafikami AMD Navi a SSD ve všech konfiguracích

Čekání na redesignovaný iMac již zanedlouho skončí. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného novináře Sonnyho Dicksona, dle kterých se velké odhalení iMacu s novým designem chystá už na letošní WWDC. A že je na co se těšit.

Podle Dicksonových zdrojů bude mít nový iMac rámečky úzké pouhých 5 mm, díky čemuž se bude velmi podobat Apple Pro Display XDR. Co se pak týče vnitřních komponentů, Apple se konečně rozloučí s HDD a Fusion Drive disky a do všech modelů nového iMacu nasadí výrazně rychlejší SSD. Samozřejmostí bude rovněž u novinek implementace bezpečnostního čipu T2 a dokonce i možnost nakonfigurovat si do stroje grafiky AMD Navi.

Další informace ohledně novinek sice zdroje novináře neprozradily, dá se však očekávat, že vzhledem k zúžení rámečků se zvětší jejich displeje v poměru k tělu. To zůstane pravděpodobně v rozměrech nynějších 21,5” a 27” modelů, jelikož přesně tímto směrem se Apple v posledních letech u svých produktů upírá – tedy zvětšuje jejich úhlopříčku v poměru k tělu, což má mít pozitivní vliv na produktivitu uživatelů.

Otázkou je i cena, kterou Apple u nových iMaců nastaví. Vzhledem k cenové politice u 16” MacBooků Pro či 13” MacBooků Air a Pro je nicméně vcelku pravděpodobné, že se ceny oproti starším generacím zvýší jen minimálně či možná vůbec. Tím by si Apple zcela určitě zajistil velmi slušné prodeje, jelikož se dá očekávat u takto přepracovaného produktu velká poptávka. Nezbývá tedy než doufat, že se Sonnyho zdroje nemýlí a za dva týdny spatříme budoucnost iMaců.