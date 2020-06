Apple chystá nový iMac: Co můžeme očekávat?

Vypadá to, že rok 2020 je prozatím pro Apple ve znamení spíše menších produktových aktualizací. Letos jsme se dočkali například nové revize Macu mini, který nabízí větší výkon za stejnou cenu, či například nového iPadu Pro, který se dočkal prakticky jen nové fotosoustavy. Někteří by mohli namítat, že lze za velkou aktualizaci považovat iPhone SE (2020), nejedná se však o revoluční telefon. Jednoduše řečeno – produkty, které Apple prozatím letos vydal, rozhodně nejsou must-have produkty, které vás mají donutit na ně přejít. Rok 2020 je však prozatím jen v půlce a za ten zbylý půlrok se toho může stát opravdu hodně. Mnoho uživatelů tak nějak začíná tušit, že by Apple mohl letos představit zbrusu novou generaci iMacu – ten by se měl snad konečně dočkat nového designu a samozřejmě výkonnějšího hardwaru.

Poslední aktualizace iMacu jsme se dočkali minulý rok v březnu. Bohužel tento model tak nějak zklamal všechny uživatele, kteří na něj čekali. Proslýchalo se totiž, že má Apple v plánu vydat zbrusu nový iMac s modernějším a pokrokovějším designem. To se však bohužel nestalo a pokud si prozatím chcete zakoupit iMac, tak musíte sáhnout po několik let „starém“ designu. Je dost možné, že Apple měl nový iMac připravený už minulý rok, avšak nechtěl raději nic uspěchat, a tak raději představil pouze novou revizi. Nového iMacu bychom se tak s velkou pravděpodobností mohli dočkat již letos. Právě tato událost, tedy pokud nastane, bude kromě iPhonů snad nejočekávanější letošní událostí. Pojďme se společně v tomto článku podívat, co by mohl nový iMac přinést, co od něj očekáváme, a co by většina uživatelů rozhodně uvítala.

Design

Je očividné, že Apple na současný design iMacu jednoduše nedá nedopustit – používá jej totiž téměř 10 let. Navíc k tomu ikonický iMac pozná naprosto každý, a to i takový člověk, který o Applu slyšel snad jen z povídání. To ale rozhodně neznamená, že by si iMac nezasloužil alespoň nějakou formu vylepšení. Na internetu je k dispozici nespočet různých konceptů, které vyobrazují, jak by nový design iMacu mohl vypadat. Dokonce se i objevily patenty, ze kterých vyplývá, že Apple dost možná pracujete na iMacu, který by byl vyroben z jednoho kusu skla. S největší pravděpodobností se však letos této novinky nedočkáme. Současný design iMacu bude nejspíše zachován, na druhou stranu by ale rozhodně mohlo dojít alespoň ke zúžení naprosto obrovských rámečků – po vzoru 16″ MacBooku Pro. Zároveň se očekává, že Apple „vylepší“ displej iMacu. Nejlevnější varianta tohoto jablečného zařízení totiž disponuje pouze rozlišením 1920 x 1080 pixelů, tedy Full HD. 4K Retina displej mají poté pouze dražší konfigurace. Apple tedy snad zastaralý Full HD displej jednoduše vymaže z nabídky.

I takto by mohl vypadat budoucí iMac:

Hardware

Mnoho uživatelů si „stěžuje“, že se na počítačích od Applu nedají hrát žádné hry. Jednak je nutné podotknout, že jablečné počítače rozhodně nejsou určené k hraní her, na druhou stranu však už některé dnešní modely nějaké novější hry bez problému „rozjedou“. Nejen hraní her, ale všeobecně jakékoliv další činnosti by měl podpořit vrcholný 10jádrový procesor od Intelu, který by se mohl v dostupné konfiguraci vůbec poprvé objevit.

Kromě nových procesorů bychom se měli po vzorů MacBooků dočkat také lepšího základního úložiště, společně s dalšími rozšířenými možnostmi konfigurace. Do 16″ MacBooku Pro si mohou uživatelé nakonfigurovat až 8 TB SSD disk, v případě iMacu by tato možnost měla být s největší pravděpodobností stejná. Momentálně se v základní konfiguraci iMaců nachází Fusion Drive, který je na dnešní dobu taktéž zastaralý a pomalý. Fusion Drive by tedy Apple mohl i v tomto případě pohřbít, stejně jako obrovské rámečky okolo displeje. Kromě toho bychom se mohli dočkat také integrace bezpečnostního čipu T2, který se nachází ve všech jablečných zařízeních – kromě iMacu. Nemožnost osadit T2 čipy do iMacu je způsobena právě Fusion Drive diskem, kterého se tedy Apple snad zbaví.

Bezpečnost

Společně s T2 čipem by bylo fajn nějakým způsobem zapracovat na integraci Touch ID do iMacu. Skvělá by byla myšlenka integrace do Magic Keyboard, kterou společně s iMacem dostanete. Jakým způsobem by se ale dalo Touch ID do této klávesnice integrovat není nejspíše z hlediska bezpečnosti nikomu z nás jasné. Ve hře by tedy mohlo být ještě Face ID, které by se do rámečků rozhodně vešlo místo klasické FaceTime kamery. To je ale bohužel nejspíše otázka kompletně přepracovaného iMacu, kterého se dočkáme až za několik let.

Na druhou stranu si někteří uživatelé myslí opak, a to kvůli pozvánce na letošní WWDC20. Pokud jste už pozvánku na letošní ročník konference WWDC viděli, tak jste si mohli všimnout Memoji, které sedí za MacBookem. Memoji a Animoji lze vytvořit pouze na iPhonech a iPadech s TrueDepth kamerou, díky které funguje také Face ID. Právě Memoji sedící za MacBookem by mohly znamat určitý příchod Face ID a TrudeDepth na jablečné počítače. Objevily se však další spekulace o tom, že by Apple do letošní konference WWDC, která se bude vysílat online, Memoji pouze nějakým způsobem zakomponoval – Face ID u Maců se tak nejspíše konat nebude.

Vydání

Mnohé z vás určitě zajímá, kdy bychom se nového iMacu mohli dočkat. Očekává se, že by Apple mohl nový iMac představit již letos, a to konkrétně na konferenci WWDC20, jenž se koná už za pár dní – 22. června. Vzhledem k tomu, že představení nového iPhonu SE jsme se již dočkali, tak by letošní WWDC mělo být zaměřeno především na jablečné počítače – vloni Apple tuto konferenci využil k představení nového Macu Pro. Co se týče objednávek, tak by nový iMac měl být dostupný k objednání jen pár dní po představení. Představení nového iMacu přepokládá i známý jablečný leaker Jon Prosser. Na přesné detaily a informace si budeme muset ještě pár dní počkat. Doufejme, že Apple u iMacu (2020) doopravdy přijde alespoň s něčím zajímavým.