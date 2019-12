Mac Pro je nově možné osadit 8TB SSD, stojí více než 83 tisíc korun

Když začal Apple před více než týdnem prodávat Mac Pro, mnohé uživatele zarazila nemožnost si jej nakonfigurovat s 8TB SSD diskem. Právě toto obří úložiště, které Apple umožnil vsadit i do 16” MacBooku Pro, totiž v minulých týdnech jablíčkářům lačnícím po co možná nejnadupanějším Macu Pro přislíbil. A svůj slib nyní splnil. Mac Pro je totiž ode dnešní noci možné 8TB SSD diskem osadit.

Příplatek za 8TB není rozhodně nízký. Cenový rozdíl mezi 256GB SSD dodávaným v základu a ním je totiž propastných 83 200 korun. Nicméně vzhledem k tomu, že za 4TB SSD si nechává Apple připlatit 44 800 korun, je. cena dvojnásobného úložiště v tomto ohledu adekvátní. Navíc je jasné, že uživatel, který 8TB v počítači skutečně potřebuje, nebude mít problém podobnou částku ze své peněženky vytáhnout. Zde už se totiž skutečně bavíme o potřebách těch nejnáročnějších profesionálů, kteří jsou si schopni komponenty pro Mac zaplatit částí jedné zakázky.

Není bohužel zcela jasné, co přesně Apple přinutilo pozdržet možnost osazení Macu Pro 8TB SSD diskem, jelikož se nejedná o komponent, který by měl být jakkoliv složitý na výrobu. To však na druhou stranu nevylučuje jakékoliv výrobní problémy, potažmo potíže s logistikou. Tak či tak je dobré, že se vše podařilo Applu napravit jen za něco málo přes týden. V tuto chvíli mu tak stačí už jen dodat do Online Storu možnost osazení grafikami Radeon Pro W5700X a možnosti konfigurace budou kompletní – tedy alespoň ty, o kterých se Apple zmínil. Ani na tyto grafiky nicméně nebudeme zřejmě čekat příliš dlouho.