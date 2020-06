Jak se iPhone zasloužil o hromadnou výpověď fotoreportérů z Chicago Sun-Times

Když se řekne fotoreportér, řadě lidí se vybaví profesionál s nadupanou zrcadlovkou a bohatou sbírkou objektivů a dalšího příslušenství. Mnohá média ale nejen v rámci úspor dávají přednost pořizování fotografických i video záznamů na chytré telefony, s čímž si v drtivé většině případů poradí i reportér, který si s klasickými fotoaparáty zrovna netyká. Tato změna na jednu stranu svědčí o stoupající kvalitě fotoaparátů smartphonů, na druhou stranu má ale negativní dopad na komunitu profesionálních fotoreportérů. Přechod od fotoaparátů ke smartphonům na vlastní kůži bolestivě pocítilo hned osmadvacet fotografů listu Chicago Sun-Times, kteří v rámci těchto změn dostali v roce 2013 výpověď. Byl mezi nimi i držitel Pulitzerovy ceny John White.

Výpovědi fotografů nejenom u Chicago Sun-Times byly předzvěstí postupného přesunu zpravodajských médií do online světa a zároveň důkazem, že i v těchto sférách začíná být iPhone akceptován jako náhrada profesionálního fotoaparátu. Po hromadném odchodu fotoreportérů bylo redaktorům zmíněného deníku oznámeno, že budou muset podstoupit základní školení v oblasti focení na iPhone, aby mohli články doplňovat o vlastní fotografie a videa. „V nadcházejících dnech a týdnech budeme spolupracovat se všemi zaměstnanci naší redakce na tom, aby byli co nejlépe vyškoleni a připraveni na tvorbu potřebného obsahu,“ uvedl v souvislosti s přechodem na iPhonu šéfredaktor Craig Newman.

Fotoaparáty iPhonů skutečně doznaly okolo roku 2013 výrazných změn k lepšímu. iPhone 5, který byl v té době na trhu, disponoval 8MP iSight fotoaparátem, který sice opravdu nedosahoval kvalit profesionálního přístroje, oproti 2MP fotoaparátu původního iPhonu šlo ale o výrazný krok kupředu. Od roku 2008 se také v App Storu výrazně rozšířila nabídka aplikací, s jejichž pomocí lze upravovat fotografie. Prakticky kdokoliv se najednou mohl stát téměř profesionálním fotografem a mít ve svém smartphonu po ruce pokročilé nástroje pro úpravy svých snímků. To, k čemu redakce dříve potřebovaly profesionálně vybavený počítač, najednou během chvilky dokázal relativně dobře zvládnout smartphone – a to kdekoliv a kdykoliv. Další výhodou, kterou iPhone skýtal reportérům, byla lehkost, drobné rozměry, mobilita a víceúčelovost – pořízené snímky bylo možné během chvíle upravit a okamžitě doplnit do článku, online reportáže, nebo odeslat do redakce. Když v roce 2012 zasáhl New York City hurikán Sandy, reportéři magazínu Time zveřejňovali fotografie z místa dění během chvilky na příslušný instagramový účet. Dokonce i fotografie na titulní straně tehdejšího čísla byla pořízena iPhonem. List Chicago Sun-Times ale kvůli zmíněnému kroku také čelil nemalé kritice – fotograf Alex Garcia napříkald označil myšlenku nahrazení redakčních fotografů reportérů s iPhony za idiotské.

V dnešní době lidé lační po informacích. Chtějí je mít autentické, a chtějí je dostávat pokud možno okamžitě. Rozmach chytrých technologií a internetu tomuto způsobu šíření informací nahrává, a smarpthony se stávají čím dál hodnotnějšími prostředky pro pořizování fotografií.