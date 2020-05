První dny v práci i pizza Steva Jobse. Jak zaměstnanci Applu vzpomínají na minulost ve firmě?

Historie společnosti Apple a jejích zaměstnanců asi nikdy neztratí na atraktivitě a zajímavosti. Své o tom ví redaktor Steven Levy, který se před pár lety rozhodl „sesbírat“ vzpomínky zaměstnanců Applu na dny strávené v kampusu na Infinite Loop. Vzpomínky zaměstnanců se nemusí vždy týkat jen zásadních událostí, jako je vývoj nebo představování nových produktů – mohou se skládat z drobností a maličkostí, které ale mají také své kouzlo. Jakou pizzu preferoval Steve Jobs a jak vypadal první pracovní den Tima Cooka?

První dny

Marketingový specialista Phil Schiller nastoupil do společnosti Apple v roce 1997, kdy internet ještě zdaleka nebyl masově rozšířenou záležitostí. „Nebyly mobilní telefony, nebyla ani Wi-Fi,“ vzpomíná Schiller, a dodává, že lidé v té době čerpali informace převážně z novin a časopisů. Dny, kdy vycházela nová čísla magazínů, zaměřených na technologie, byly proto pro zaměstnance Applu velkou událostí – do schránek chodila vydání časopisů typu Macworld nebo MacWeek, jejichž součástí byl i sloupek, věnovaný spekulacím. Schiller vzpomíná na to, jak své první dny v Applu často trávil listováním těmito magazíny a zkoumáním, zda z firmy neunikly nějaké zákulisní informace. První den v nové práci není jednoduchý asi pro nikoho, na Tima Cooka ale v jeho první den v Applu čekalo obzvlášť nemilé překvapení v podobě špalíru protestujících zaměstnanců, kterým Cook musel projít. „Stáli venku s cedulemi a křičeli, a já jsem si kladl otázku, co jsem provedl,“ vzpomíná Cook. Nakonec ale zjistil, že protesty nemají s jeho maličkostí nic společného, a že se týkaly Jobsova rozhodnutí o ukončení vývoje Newtonu. Když o protestech řekl Stevu Jobsovi, dočkal se odpovědi, že si s tím nemá lámat hlavu.

Pizza Steva Jobse

Eddy Cue, který měl v Applu na starost internetový software a služby, vzpomíná zase na jedno ze svých sezení se Stevem Jobsem. Oba dva zahájili práci v deset hodin dopoledne, Eddy Cue pracoval na online obchodě Applu a společně se snažili přijít na vše, co s tím souvisí. Zhruba jednu hodinu po poledni se Jobs Cuea otázal, zda nemá hlad, a prohlásil, že on sám je hladový. Netrvalo dlouho a na místo dorazilo hned šest pizz. Eddy Cue se podle svých slov nejprve domníval, že každá z nich bude jiná, skutečnost ho ale překvapila. „Vzal jsem první a bylo to jen těsto s rajčatovou omáčkou a cibulí, žádný sýr ani nic jiného,“ vzpomíná Cue, a dodává, že postupně přišel na to, že všechny pizzy obsahují tytéž přísady. „Šest pizz, samé těsto a rajčata a cibule. Zjistil jsem, že to byla jeho představa o pizze, a moje představa o pizze byla zcela odlišná,“ dodává.

Začátky iPhonu a osud Jobsovy kanceláře

Scott Forstall, který ve společnosti Apple působil jako viceprezident pro iPhone software, zase vzpomíná na den, kdy Steve Jobs poprvé nahlas vyslovil myšlenku, že by Apple mohl začít vyrábět také smartphony:„Jednoho dne jsem se Stevem obědval na zahrádce Caffé Macs, a oba jsme vytáhli své telefony, abychom něco zkontrolovali. Rozhlédli jsme se a všimli jsme si, že téměř každý okolo měl u sebe telefon, a všechny ty telefony byly strašné. Steve se na mě podíval a prohlásil:’Myslíš si, že technologie, kterou vyvíjíme pro tablet, by mohla být použita také pro něco, co by se nám vešlo do kapsy?‘. Vytvořili jsme prototyp – a to byl počátek iPhonu,“ vzpomíná. Když Steve Jobs zemřel, zůstalo toho po něm v Applu opravdu hodně. Tim Cook vzpomíná na to, jak bylo naloženo s Jobsovou kanceláří po jeho skonu:„Stevovu kancelář jsme zamkli. Nikdy bych se do jeho kanceláře nepřestěhoval, neudělal by to nikdo z nás. Brzy jsem se rozhodl, že se mi v jeho kanceláři nechce vůbec nic měnit,“ uvedl, a dodal, že zatímco Jobsova žena Laurene si pár věcí odnesla, většina vybavení zůstala v Jobsově kanceláři zcela netknutá – na tabuli jsou dokonce i malůvky, které tam kdysi zanechala jeho dcera. „Pořád je tam jeho přítomnost cítit, protože jsem ho tam neustále viděl. Někteří lidé chodí k hrobu, aby si na někoho zavzpomínali. I když to nedělám často, chodím na něj vzpomínat do jeho kanceláře.“