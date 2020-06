Nová generace iPadu Air dostane místo Lightningu USB-C a design iPadu Pro

Zatímco v současnosti mezi iPady na spodní straně USB-C port jen 3. a 4. generace modelu Pro, za pár měsíců by tomu mohlo být jinak. Podle velmi přesného japonského portálu MacOtakara se totiž Apple chystá USB-C nasadit i u nové generace iPadu Air, která by se tak díky němu stala využitelnější z hlediska příslušenství. Levný iPad a model mini se nicméně mají i nadále držet Lightningu.

Podle zdroje Japonců není nasazení USB-C jedinou změnou, které se iPad Air 4. generace dočká. Vycházet by totiž dle nich měl z řady Pro, což znamená, že bychom se u něj měli dočkat výrazného zúžení rámečků kolem displeje a zřejmě i odstranění Home Buttonu a nasazení Face ID. Ve hře je rovněž změna boků ze zakulacených na hrany. Jeho fotoaparát nicméně zůstane jednoobjektivový.

Co se týče nové generace iPadu mini a levného iPadu, u těch zdroje z dodavatelského řetězce předpovídají zachování stávajících konektorů Lightning. U iPadu mini by nicméně též mohl nasadit design iPadu Pro, jelikož u něj údajně počítá se zvětšením displeje ze současných 7,9” na 9”, čehož by nejjednodušeji docílil právě zúžením rámečků kolem displeje. Ostatně, změna designu by z hlediska úhlopříčky prospěla i iPadu Air 4. generace, který by narostl na 10,8”.

Kdy přesně se nových iPadů dočkáme není v tuto chvíli zcela jasné. Nejčastěji se však spekuluje o letošním podzimu a odhalení na Keynote spolu s iPhony, popřípadě o odhalení na druhé podzimní Keynote, kterou Apple v minulosti pořádal již několikrát. Premiéru si na ní v roce 2018 odbyly například právě iPady Pro 3. generace, MacBook Air Retina či Mac mini.