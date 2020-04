Jako ze světa Harryho Pottera: Vyzkoušejte zdarma českou AR učebnici fyziky pro iPhony a iPady

Není tomu tak dávno, co jsme vám na našem magazínu přinesli rozhovor s Vítkem Škopem, který stojí za velmi zajímavým projektem Vividbooks. Ten lze zjednodušeně popsat jako interaktivní učebnici fyziky, která je primárně založena na rozšířené realitě a k jejímu využití je tedy potřeba iPhone či iPad s podporou ARKitu. Pokud vás tehdy rozhovor zaujal a říkali jste si, že byste učebnici velmi rádi otestovali na vlastní kůži, máme pro vás super zprávu. Vzhledem k současné situaci ve světě se jí totiž rozhodli autoři uvolnit zdarma ke stažení a pomoci tak dětem ve vzdělávání se. Zvědavci tak mohou nyní konečně ukojit své touhy po otestování.

V knihovně Vividbooks nyní najdete fyziku pro sedmou a osmou třídu, konkrétně pak dvě kapitoly – Optika a Energie a kapaliny. „Uspíšili jsme vývoj, zveřejnění tohoto obsahu bylo původně v plánu až na květen letošního roku, ale chtěli jsme zareagovat na současnou náročnou situaci a příspět tím, co umíme“, vysvětluje autor projektu Vítek Škop a dodává: „víme, že ještě není všechno dokonalé, projekt je v testovací fázi a tak budeme rádi za každou zpětnou vazbu“. V App Store je nyní základní verze dostupná zdarma. Budete-li si ji chtít vyzkoušet, aplikace vás navede k vytištění pracovních listů (ty jsou samozřejmě ke stažení a k vytisknutí zdarma), ty obsahují stručně zpracované kapitoly, vysvětlující nákres a související otázky. Skrz tablet či smartphone nákres na papíře ožije a animace názorně ukáže fyzikální jev. Děti samy dokreslí do pracovního listu co v animaci viděly, kriticky přemýšlí nad otázkami a vytvoří si tak vlastní učebnici. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že děti budou pracovat s učebnicemi známými maximálně ze světa čar a kouzel Harryho Pottera.

Pokud vás tedy zajímá, jak bude možná za pár let vypadat běžné školní vyučování či jste jednoduše fanoušci podobných vychytávek, určitě stránky projektu navštivte a učebnici vyzkoušejte. Za redakci Letem světem Applem můžeme s čistým svědomím říci, že zajímavější využití ARKitu jsme za dobu jeho existence minimálně v tuzemských luzích a hájích neviděli. Projektu proto držíme palce a věříme, že zaujme i vás.