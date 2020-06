Apple přišel na způsob, jak přimět zloděje rabující americké Apple Story k navrácení ukradených iPhonů

Drsné nepokoje ve Spojených státech plní titulní stránky veškerého zpravodajství a tak nějak odsunuly pandemii koronaviru na druhou kolej. V desítkách amerických měst se stále stupňuje násilí a rabování. Těmto nešvarům se nevyhnuly bohužel ani Apple Story, byť mnohé Apple z těchto obav uzavřel. Jak jsme vám ukázali v minulém článku, jablečné kamenné obchody to vskutku schytávají. Leckterý vzbouřenec tedy může mít radost, jak snadno přišel k jablečnému zařízení. Opak je ale pravdou.

Jak už víme z minulosti, odcizit jablečný produkt se příliš nevyplácí. Na sociálních sítích Reddit a Twitter se objevily snímky jednoho z odcizených iPhonů. Na displeji je napsáno „Vraťte se, prosím, do Apple Walnut Street. Toto zařízení bylo deaktivováno a je sledováno. Místní úřady budou upozorněny“. Je známo, že Apple má ve svých zařízeních nástroje pro sledování a uzamčení, pokud byly odcizeny zákazníkům, což je jedině dobře.

Jak přesně funkce, která nabádá zloděje k vrácení zařízení, funguje není zcela jasné. Je možné, že se jedná o funkci, která je specifická pro zařízení, jež se stále nachází v obchodě. Mohlo by tedy jít o nějaké senzory přiblížení. Tak či onak, funkce je to rozhodně skvělá. Není ale jasné, jakým způsobem by Apple předával informace příslušným úřadům. Možná jde pouze o úmyslné vyvolání obav, aby se zloděj zalekl, a sám od sebe zařízení vrátil.