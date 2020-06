Podívejte se, jak vypadají v posledních dnech americké Apple Story po nájezdech výtržníků

Před pár týdny Apple začal ve své domovině uvolňovat opatření a pomalu začal znovu otevírat Apple Story. To ale dlouho nevydrželo. Jak jsme vás včera informovali, Apple kvůli výtržnostem ve Spojených státech byl nucen své kamenné prodejny opět zavřít. Nepokoje začaly smrtí George Floyda, který zemřel (zřejmě) udušením při policejním zásahu. Ameriku zachvátily protesty, násilí a rozsáhlé rabování, které je k vidění v desítkách amerických měst.

Bylo by zázrakem, kdyby se rabování vyhnuly i Apple Story.Vzhledem k oblíbenosti značky byly ale nepokoje kolem Apple Storů spíše jen otázkou času. Při pohledu na záběry ze Spojených států si lze kolikrát jen těžko myslet, že jde o „boj“ proti rasismu a za rovnoprávnost. Mnozí se domnívají, že lidé se bouří jen proto, že mohou. Kamenné prodejny Applu na tyto události skutečně doplatily, a to v mnoha amerických městech. Namátkou lze zmínit třeba Portland v Oregonu, kde vzbouřenci rozbili velká okna a zdemolovali interiér, což bude stát několikadenní vynaložené úsilí při opravách. Záběry z těchto neblahých událostí můžete vidět pod článkem i v galerii na bhoku odstavce například z New Yorku, Portlandu, Phoenixu Washingtonu D.C., Philadelphie a další. Někde můžete vidět, jak Apple nechává své obchody kvůli obavám zakrývat. Nezbývá než doufat, že se rozhořčený dav brzy uklidní.

Apple store in Portland being looted during protest pic.twitter.com/GqmGCOqRkt — Zane Sparling (@PDXzane) May 30, 2020

The Apple store was looted and they were able to get into the mall through the Apple store. #fox10phoenix pic.twitter.com/YoUwRSbiRq — Mario Fox10 (@MVphotoFox10) May 31, 2020

The entire apple store in DC has been looted. There’s nothing left. It took 7 minutes before a single cop showed up. pic.twitter.com/SijiCTcNjD — Caleb Hull (@CalebJHull) May 31, 2020